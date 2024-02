F1 | Alunni Bravi: "C44 più estrema per risalire la classifica"

Con l'ultimo appuntamento della stagione 2023 si è anche conclusa la partnership tra Sauber e Alfa Romeo, con il marchio italiano che ha così deciso di salutare la Formula 1 e chiudere un rapporto durato ben sei anni. Per questo il team svizzero si presenterà ai nastri di partenza del mondiale 2024 con una nuova identità e una livrea rinnovata, rafforzando il legame con Stake che, dopo essere stato già partner nel 2023, quest’anno ha assunto il ruolo di main sponsor.

In attesa dell’arrivo di Audi nel 2026, Sauber affronterà quindi due stagioni sotto il nome di “Stake F1 Team”, dato che il nuovo partner ha acquisito anche i diritti relativi alla denominazione del team. Si apre così un altro capitolo della storia della scuderia svizzera, desiderosa di risalire la classifica dopo un 2023 avaro di particolari soddisfazioni ma anche di proseguire quel percorso di rafforzamento intrapreso negli ultimi anni.

Dietro le quinte sono infatti in corso nuove assunzioni grazie a degli investimenti mirati, che hanno l’obiettivo non solo di rafforzare le strutture ma anche il personale, come per l’arrivo di James Key nella seconda metà dello scorso anno. Tra le novità tecniche sulla C44 figurano il passaggio della sospensione anteriore allo schema pull rod e la revisione dell’area centrale della monoposto: oltre a un airscope completamente ridisegnato, si nota la presenza dei vassoi di ispirazione Red Bull per meglio convogliare l’aria sotto le pance. Il debutto è previsto per questa settimana a Barcellona.

Tuttavia, anche il responsabile del team, Alessandro Alunni Bravi, è consapevole che ci vorrà del tempo per mettere assieme tutti i pezzi del puzzle e che le altre scuderie non sono rimaste a guardare. Ciononostante, nel team c’è un clima di fiducia, con la speranza che il lavoro svolto in inverno possa consentire di compiere dei passi in avanti e tentare di scalare verso l’alto la classifica.

“Essere all'inizio di questa nuova era non significa che otterremo subito prestazioni migliori: tutto ciò che abbiamo fatto durante l'inverno, tuttavia, ci rende ottimisti sulla possibilità di fare un passo avanti. Abbiamo lavorato duramente sotto la direzione del nostro nuovo Direttore Tecnico, James Key, per sviluppare il nostro progetto e la nostra auto in tutte le aree, prendendo decisioni più estreme e cercando di migliorare ogni singolo dettaglio”, ha spiegato Alunni Bravi a margine della presentazione della C44, l’ultima nata a Hinwil, che farà il suo debutto in pista questa settimana nel corso di un filming day a Barcellona.

“Il nuovo gruppo tecnico ha fatto un passo avanti. Allo stesso tempo, però, siamo realisti: dobbiamo vedere cosa hanno fatto gli altri team, i nostri concorrenti, durante l'inverno. Sappiamo di essere migliorati e vedremo presto se questo miglioramento sarà sufficiente per competere per una posizione migliore”.

Parlare di obiettivi è sempre complicato, oltre ad essere un esercizio rischioso, perché all’inizio vi sono sempre tante incognite e dubbi che troveranno risposta solo nel corso del campionato, ma è chiaro che Sauber sta spingendo per compiere miglioramenti in tutte le aree. Negli ultimi mesi la scuderia svizzera ha investito per acquistare nuove strumentazioni che hanno consentito di accelerare il processo di sviluppo e produzione degli aggiornamenti, aspetto che nel 2022 aveva penalizzato in maniera importante le ambizioni del team.

Sauber C44 Photo by: Sauber F1 Team

Allo stesso tempo, i vertici stanno investendo anche su nuovi equipaggiamenti e nuovo personale, ad esempio per migliorare le prestazioni ai pit stop, altro elemento in cui Sauber ha mostrato qualche segnale di difficoltà negli ultimi anni. “Non possiamo parlare di obiettivi specifici, perché è sempre parlare di numeri: i nostri obiettivi sono chiari, ovvero migliorare le prestazioni della nostra vettura e del nostro pacchetto”, ha spiegato il responsabile del team.

“Per pacchetto intendo ogni settore, dalla squadra corse alle operazioni in pista, ai pit stop, alla strategia: non si tratta solo delle prestazioni della vettura, siamo impegnati in tutti i reparti per fare questo passo, questo è l'obiettivo”.

Alunni Bravi non ha fissato target specifici, ma è chiaro che l’ambizione sia quella di migliorare il nono posto ottenuto nello scorso campionato, riscattando così un’annata deludente conclusa con soli sedici punti. Dopo una prima parte di stagione in cui era riuscita ad entrare nella top ten in quattro occasioni, nella seconda metà del mondiale gli avversari hanno compiuto progressi considerevoli, concretizzando al meglio le occasioni a disposizione, aspetto che ha spinto la Sauber verso il nono posto finale.

“Penso che la squadra sia in grado di fare un passo avanti e che abbia tutte le opportunità per farlo. L'anno scorso siamo arrivati noni nel campionato costruttori: ovviamente l'obiettivo minimo deve essere quello di migliorare questa posizione. Dobbiamo essere realisti, la stagione sarà molto lunga: non si tratta solo di essere competitivi all'inizio, ma di sviluppare la vettura da gennaio a dicembre, dare il meglio come squadra in ogni gara e sfruttare al meglio tutte le opportunità che si presenteranno nel corso della stagione”.

Sauber C44 Photo by: Sauber F1 Team

“Se saremo in grado di impegnarci al massimo per tutta la stagione e di mantenere l'attenzione su quello che è il nostro lavoro, ovvero migliorare le prestazioni della vettura, migliorare le operazioni della squadra, migliorare il modo in cui lavoriamo, allora sono convinto che faremo un passo avanti. Quanto sarà questo passo, sarà la pista a dirlo”.

Anche per il 2024 è stata confermata la medesima coppia formata da Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, i quali difenderanno i colori della Sauber per il terzo anno consecutivo. Seppur non siano mancate le opportunità di firmare con altri piloti, alla fine la scuderia svizzera ha scelto la stabilità.

“Valtteri è un ragazzo di grande esperienza: sappiamo tutti che il suo contributo, sia fuori pista che in pista, è estremamente prezioso per la squadra. Lo abbiamo visto l'anno scorso, soprattutto nell'ultima parte della stagione, quando è stato davvero competitivo in qualifica. Dobbiamo solo essere in grado di tradurre le prestazioni in qualifica in un buon ritmo di gara”.

“L'anno scorso abbiamo avuto degli alti e bassi: in alcune piste siamo stati in grado di essere veloci il sabato, ma poi il nostro passo in gara non è stato sufficiente per competere per i punti. D'altra parte, altrove siamo stati forti in gara, ma la nostra posizione in qualifica era davvero arretrata e questo avrebbe compromesso la nostra strategia di gara. Valtteri è davvero bravo a gestire la sua gara, ma è anche in grado di estrarre il massimo dalla vettura: dobbiamo dargli gli strumenti per farlo”, ha spiegato Alunni Bravi.

“Zhou è stata una sorpresa per molti, ma non per noi. Ha un grande talento e ha migliorato costantemente le sue prestazioni. Nelle ultime due stagioni il suo bagaglio tecnico è davvero cresciuto, e sta migliorando in tutte le aree richieste a un pilota: è ancora un giovane pilota che arriva a un punto in cui deve fare un ulteriore salto: i passi che ha fatto sono davvero buoni, e ci aspettiamo di più da lui”.