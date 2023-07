F1 | Alpine: fuori Szafnauer. Il nuovo team principal è Famin

I famosi 100 gran premi di tempo per far tornare Alpine a vincere in pianta stabile non sono stati la garanzia che Otmar Szafnauer pensava fosse fino a poche ore fa. La Casa francese ha annunciato che il manager americano non sarà più il team principal.

Non si tratta di un vero e proprio fulmine a ciel sereno, perché è chiaro da settimane che in Alpine sia in atto un processo di cambiamento molto importante, volto a toccare tutte le figure chiave per avere un futuro - almeno sulla carta - più luminoso dell'attuale.

Szafnauer era arrivato pochi anni fa dalla Racing Point per guidare la transizione del team francese dal centro gruppo alle zone più nobili della classifica. Dopo il quarto posto nel Mondiale Costruttori ottenuto lo scorso anno, nel 2023 il team di Enstone è partito nel peggiore dei modi.

Superato prima da Aston Martin e, da poche settimane, anche da una McLaren in ascesa vertiginosa. Alpine non è riuscita a replicare né al team di Silverstone, né a quello di Woking, risultando a oggi addirittura sesto nella classifica Costruttori.

Non è tutto, perché Szafnauer ha avuto un ruolo anche nella mancata conferma di Fernando Alonso. Lo spagnolo, in scadenza di contratto con Alpine al termine della passata stagione, aveva chiesto un biennale per proseguire la sua avventura con il team francese. I vertici di Alpine hanno invece propeso per il ringiovanimento della coppia piloti, affiancando a Esteban Ocon - il quale ha in mano un rinnovo pluriennale - Pierre Gasly. Alonso è così approdato in Aston Martin con un accordo pluriennale. L'apporto dell'asturiano ha portato la squadra di Silverstone a conquistare ben 6 podi nella prima metà della stagione.

Bruno Famin, vicepresidente Alpine Motorsports Photo by: Alpine

Un crollo così verticale da indurre de Meo a prendere decisioni drastiche. Al momento il ruolo che è stato fino a oggi di Szafnauer sarà preso da Bruno Famin, attuale vice presidente di Alpine arrivato poco più di 2 settimane or sono a Enstone dopo tanti anni in Peugeot Sport.

Oltre a Famin, che assume il ruolo a interim di team principal a partire dal Gran Premio d'Olanda - il primo dopo la pausa estiva - Julian Rouse è stato nominato direttore sportivo a interim (attualmente è direttore dell'Academy di Alpine), mentre Matt Harman sarà il nuovo direttore del reparto tecnico di Enstone. Sia Harman che Rouse riporteranno direttamente a Famin.

E dire che Szafnauer aveva dichiarato a più riprese di sentire al sicuro il proprio ruolo nel team appena domenica scorsa: "Bisogna ricordare che Laurent Rossi ora si occupa di progetti speciali. Sì, lui mi ha assunto, ma anche Luca [De Meo] mi ha assunto ed è stato de Meo che alla fine si è seduto con me e mi ha convinto a unirmi al suo progetto, il progetto di Alpine con un piano di 100 gare e credo che siamo a circa 30 gare. 22 l'anno scorso, 12 quest'anno"

"Quindi mancano ancora una sessantina di gare e ci sono altri 3 anni per iniziare a vincere. Ci vuole tempo. Ci è voluto tempo per tutti. .So che Luca è un uomo di parola e mi ha dato la sua parola su 100 gare per iniziare a vincere e a volte si fa mezzo passo indietro per farne due avanti. Non ho alcuna preoccupazione e Luca sarà fedele alla sua parola e mi darà il tempo necessario per le 100 gare". Insomma, verrebbe proprio da dire 'Le ultime parole famose'.

Via Szafnauer, ma a rendere il movimento tellurico ancora più violento è stata la contemporanea uscita dal team di Alan Permane, direttore sportivo. L'addio dell'ingegnere britannico originario di Walton-on-Thames. fa ancora più rumore perché pone fine a un sodalizio che durava da ben 34 anni, ovvero dal 1989. Permane ha attraversato tutti i cambiamenti del team, entrandovi a far parte a fine anni 80 quando la squadra era ancora Benetton, per poi rimanere con le varie denominazioni che sono susseguite (Renault, Lotus, ancora Renault e oggi Alpine).

Luca de Meo, amministratore delegato del Gruppo Renault, sta mettendo in atto una vera e propria rivoluzione in seno all'Alpine. Prima il cambio ruolo di Laurent Rossi, ormai ex amministratore delegato della Casa transalpina. Poi Pat Fry, che lascia Alpine per trasferirsi in Williams.

Ora ecco gli addii del team principal Otmar Szafnauer e di Alan Permane, altri tasselli importanti del team. Ma queste non saranno le ultime mosse di Alpine. La riorganizzazione della struttura di comando del team di Formula 1 proseguirà anche nelle prossime settimane con l'arrivo di altre figure chiave che hanno già avuto esperienze importanti in altri team del Circus iridato.