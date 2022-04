F1 | Alpine, risolto il problema alla pompa dell'acqua di Alonso

Lo spagnolo si era ritirato a causa di un guasto a quella parte, che a sua volta ha causato danni al motore a combustione interna.

L'ICE di Jeddah era nuovo perché nelle ultime fasi del GP del Bahrain c'era stato un guaio analogo. Quella power unit era stata rimandata al quartier generale Renault a Viry per controlli, che hanno confermato che la si potrà riutilizzare in futuro.

Intanto Alonso ha utilizzato un secondo set di elementi nuovi per il weekend di Jeddah e con il V6 danneggiato significa che rischia di incorrere in una penalità prima di fine stagione.

"I due problemi non sono collegati - ha detto il team principal Otmar Szafnauer a Motorsport.com - In Bahrain Fernando ha finito la gara, ma per prudenza abbiamo rimandato tutto a Viry per farlo girare sul dinamometro, ma pare tutto ok e quindi verrà riutilizzato".

"Tuttavia, quello di Jeddah, che era un nuovo motore, ha avuto un guasto alla pompa dell'acqua e a causa di esso non potrà più essere usato. La riparazione della pompa è già stata fatta, quindi siamo a posto perché era un intervento facile, il che è frustrante, visto che si tratta solo di un pezzo del genere".

Szafnauer ha ammesso che una penalità in griglia per l'uso di un quarto V6 è ormai inevitabile per Alonso: "Non so quando arriverà, ma vedremo di capire e fare ciò che è giusto. Se ci sono circostanze durante l'anno in cui possiamo ridurre al minimo questo inconveniente, useremo il nuovo motore allora se ne avremo bisogno".

Il ritiro di Alonso nel GP dell'Arabia Saudita è stato uno dei tre che si sono verificati in due giri.

Fernando Alonso, Alpine A522, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Kevin Magnussen, Haas VF-22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Intanto l'Alfa Romeo ha scoperto che il problema di surriscaldamento che ha fermato Valtteri Bottas è stato causato da un blocco nel sistema di raffreddamento.

Fortunatamente, il team svizzero ha fermato la macchina prima che ci fosse qualsiasi danno alla power unit Ferrari, quindi nessun elemento è stato perso, e il problema che ha causato il blocco è stato risolto.

Il ritiro di Daniel Ricciardo era invece dovuto a un guasto al cambio. La probabilità è che l'unità è stata persa, ma potrebbe essere stato un guaio singolo.

Jeddah è stato un fine settimana difficile pure per Yuki Tsunoda e AlphaTauri, che ha avuto problemi con la power unit Honda che gli hanno impedito di completare un giro veloce in qualifica, per poi fermarsi sul circuito nel giro di schieramento. Il V6 del giapponese potrebbe essere ormai andato.

"Il problema delle qualifiche non era affatto un problema terminale, era qualcosa che era relativamente semplice da correggere", ha spiegato il direttore tecnico di AlphaTauri, Jody Egginton, a Motorsport.com.

"In gara abbiamo subìto un altro problema legato alla PU con Yuki. Il motore è ancora sotto ispezione e dobbiamo capire esattamente cosa è successo. Stiamo ancora diagnosticando esattamente cosa sia stato, ma non c'era modo di prendere parte alla gara con quel problema. Comunque pensiamo di aver capito qualcosa".

AlphaTauri ha vissuto una serie di altri grattacapi a Jeddah con Pierre Gasly, che ha avuto problemi alla frizione nelle prove e ha anche subìto danni al fondo.

"Abbiamo avuto un problema legato alla frizione in FP3, ma ancora una volta i ragazzi hanno svolto lavoro extra e risolto il problema. Non siamo eccessivamente preoccupati, sappiamo cosa è successo e non dovrebbe verificarsi di nuovo".

"In qualifica abbiamo avuto alcuni problemi con il fondo e abbiamo dovuto mettere in atto alcune riparazioni in corsa, ma per la gara, è andato tutto bene".