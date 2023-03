F1 | Alpine: "Regole sul posizionamento in griglia da modificare"

In entrambi i casi, si è ritenuto che i piloti avessero posizionato le loro auto troppo a lato delle rispettive caselle in griglia di partenza, ed entrambi hanno ricevuto delle penalità.

Le decisioni dei commissari sportivi si sono basate su un'aggiunta al Codice Sportivo Internazionale introdotta per il 2022, secondo la quale una vettura "deve essere ferma nella casella di griglia assegnatale senza che nessuna parte dell'area di contatto dei suoi pneumatici anteriori esca dalle linee (anteriori e laterali) al momento del segnale di partenza".

Sebbene l'ISC si applichi anche alla F1, la stessa formulazione è stata successivamente aggiunta al Regolamento sportivo FIA della categoria per il 2023, motivo per cui la questione è stata oggetto di maggiore attenzione in questa stagione.

Il problema dei piloti è che hanno una visibilità limitata quando si avvicinano ai loro posti in griglia e, anche se possono valutare dove fermarsi guardando i riferimenti fuori dal lato dell'abitacolo, è facile trovarsi un po' troppo a sinistra o a destra.

Non esiste un regolamento specifico per quanto riguarda la larghezza, anche se si sa che il direttore di gara Niels Wittich ha detto alle squadre che introdurrà una larghezza standard per questa stagione.

"Credo che questo nuovo regolamento che stabilisce dove deve fermarsi la macchina sulla griglia di partenza sia un po' draconiano", ha detto Permane.

"Nessuno trae vantaggio dall'avere 10 centimetri in più da un lato o dall'altro. Non ne vedo il motivo".

"E sono liberi di dipingere le griglie della larghezza che vogliono, non sembra che ci sia un regolamento in merito".

I meccanici effettuano gli ultimi preparativi sulla griglia prima della partenza Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Non so se questo verrà rivisto, ma dare penalità per aver superato le linee in un'auto in cui i piloti non possono vederle, o meglio le vedono quando arrivano e poi quando si avvicinano scompaiono, mi sembra duro e non necessario".

"Esteban oggi si è concentrato su questo aspetto per tutta la settimana. Ha detto che oggi è arrivato sulla griglia di partenza e non aveva idea di dove si trovasse. Ha detto che non si vede, non si sa nulla. È una cosa strana".

Permane si aspetta che l'argomento venga discusso nella prossima riunione del comitato consultivo sportivo della F1.

"Sono sicuro che lo faremo, abbiamo una riunione alla fine di questa settimana, possiamo parlarne".

Alcuni osservatori si sono chiesti perché Ocon abbia ricevuto una seconda penalità in Bahrain per aver iniziato i lavori sulla vettura troppo velocemente dopo aver preso la sua penalità iniziale, mentre la penalità iniziale di Alonso - per un cavalletto che ha toccato la vettura - è stata infine annullata.

Tuttavia, Permane ha dichiarato che Alpine non ha contestato la sentenza di Ocon.

"Il nostro è stato un caso corretto la scorsa settimana, siamo stati troppo veloci per quattro decimi, quindi non abbiamo nulla da obiettare".