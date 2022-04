F1 | Alpine preoccupata per le concessioni a Porsche e Audi

Volkswagen ha annunciato recentemente che Porsche e Audi potrebbero entrare in Formula 1 quando i concetti del nuovo motore saranno introdotti a partire dal 2026, sebbene ora sia in attesa della conferma finale delle regole tecniche che i costruttori dovranno seguire per realizzare i rispettivi propulsori.

Per incentivare i Costruttori a entrare in Formula 1 nel corso dei prossimi anni con nuovi propulsori è stato imposto un nuovo limite di budget proprio per le power unit. Esiste dunque un margine extra di risorse proprio per invogliare le Case a entrare.

Porsche e Audi dovrebbero gestire progetti indipendenti, con il primo sviluppato in collaborazione con Red Bull Powertrains, mentre il secondo proveniente dalla base tedesca di Audi Sport.

I rivali delle due Case tedesche sono preoccupati per la possibile collaborazione tra i due marchi, che potrebbe aiutare entrambi a ottenere di più dalla cifra del budget cap imposta.

Ci sono anche punti interrogativi su qualsiasi potenziale trasferimento di proprietà intellettuale dalla Honda alla Porsche attraverso Red Bull. Questo potrebbe mettere in discussione l'entrata in Formula 1 del Costruttore di Stoccarda.

Laurent Rossi, amministratore delegato di Alpine, pensa che l'arrivo dei marchi del Gruppo Volkswagen sia teoricamente positivo, ma solo se questo non possa creare svantaggi ai Costruttori già presenti in Formula 1.

"Penso che sia bello e buono per lo sport", ha dichiarato Rossi a Motorsport.com. "Ma dobbiamo davvero prestare attenzione a un paio di aspetti, in realtà. Abbiamo bisogno di controllare e assicurarci che 2 squadre separate siano davvero separate".

"Dobbiamo assicurarci che se entrano in F1 come squadre, siano squadre di lavoro Porsche e Audi. Se Audi va con Red Bull, sarà davvero Audi o potrà disporre di quello che Honda ha fatto per il team di Milton Keynes? Avranno un trattamento specifico o no? Quindi, fondamentalmente, lo sport sarà migliore o peggiore?".

Alpine non è l'unico Costruttore ad avere questi dubbi. Il team principal della Mercedes Toto Wolff e quello della Ferrari, Mattia Binotto, hanno condiviso opinioni simili a quella di Rossi.

"Per favorire l'entrata di nuove Case, queste potrebbero avere il coltello dalla parte del manico", ha proseguito Rossi. "Credo sia la stessa preoccupazione per la maggior parte dei team già presenti. Ma soprattutto per noi come team di lavoro, perché abbiamo investito letteralmente miliardi negli ultimi 20-40 anni, per le power unit Renault".

"Non è il caso che qualcuno arrivi e faccia la parte del leone solo perché si trova il tappeto rosso steso davanti a sé. Perché questo potrebbe sconvolgere il nostro modello di business, mettendo a rischio molti posti di lavoro", ha concluso Rossi.