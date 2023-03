F1 | Alpine più vicina a Ferrari, ma non è dove vorrebbe essere

Alpine ha come obiettivo del 2023 cercare di essere più vicina ai tre top team. E in parte c'è riuscita, avendo un distacco inferiore dallo scorso anno rispetto al 2022 nei confronti del terzo team, in questo caso la Mercedes. Eppure a Enstone le facce sono tutt'altro che distese.

Le A523 hanno mostrato di avere più lacune del previsto e, altro dato di fatto, davanti al team francese non ci sono solo 3 team, ma ben 4. Al di la dell'imprendibile Red Bull Racing, ci sono Mercedes, Ferrari e la sorpresa di questo avvio di stagione: Aston Martin, rivelatasi per altro la seconda forza nei primi 2 gp della stagione.

A fotografare la situazione di Alpine è Alan Permane, direttore sportivo della squadra transalpina, il quale ha ammesso candidamente di essere più indietro rispetto alle previsioni e rispetto agli obiettivi che la squadra si è data per il 2023.

"Non siamo soddisfatti di non essere dove vorremmo essere in termini di ritmo, vorremmo essere un po' più veloci, per lottare con loro. Penso che siamo più vicini alla Ferrari e alla Mercedes rispetto all'anno scorso. Non ho ancora analizzato bene la situazione. Sono sicuro che siamo più vicini alla Ferrari, perché in questo periodo l'anno scorso erano in lotta per la vittoria. Ovviamente, le Aston hanno fatto un salto enorme e siamo la quinta squadra più veloce, il che non è dove vogliamo essere".

Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Alpine

Le A523 sono già andate a punti, ma sia Esteban Ocon che il nuovo arrivato Pierre Gasly si sono lamentati di diversi aspetti della macchina. Non piace la frenata, ma anche in uscita di curva le monoposto che torneranno a essere azzurre dal Gran Premio d'Australia presentano deficit che devono essere risolti.

"Onestamente non so dove siano le nostre mancanze. Credo siano un po' ovunque. I piloti vogliono che si migliori la frenata, vogliono anche una trazione migliore. Non c'è una vera e propria area in cui si lamentano in maniera dettagliata. La verità è che dobbiamo migliorare ovunque".

"Come sapete il nostro obiettivo era avvicinarci al terzo posto nel Mondiale Costruttori, ma al momento non è così. O meglio, in realtà potrebbe esserlo, perché se la Mercedes è il terzo team più veloce, siamo più vicini a loro rispetto allo scorso anno. Ma non abbastanza".

Nel 2022 Alpine era partita pressoché nel medesimo modo: una monoposto buona, ma all'epoca poco affidabile. A rendere ottimo il Mondiale scorso del team fu la capacità di sviluppare costantemente la monoposto allora affidata a Ocon e Fernando Alonso. Quest'anno il team si affiderà alla propria capacità di produrre novità in tempi brevi e all'ottima correlazione tra simulazioni e pista.

"Non siamo dove vorremmo essere e credo che Aston Martin abbia colto tutti di sorpresa per il salto che ha fatto. Sembra che nessuno possa avvicinarsi alla Red Bull quest'anno, sembra che abbiano un secondo al giro di vantaggio sui primi inseguitori. Onestamente è frustrante".

"Dobbiamo solo continuare a lavorare sodo e apportare migliorie, aumentando il carico aerodinamico. Continuare a lavorare incessantemente ha funzionato molto bene per noi la passata stagione, abbiamo portato tante novità e abbiamo una buona correlazione. Quindi possiamo essere certi che le parti e gli aggiornamenti che portiamo funzioneranno sulla macchina. Dobbiamo solo migliorarla a un ritmo più veloce di quello degli altri", ha concluso Permane.