F1 | Alpine: Ocon capro espiatorio salvato in un team allo sbando

Ai piani alti dell’Alpine il caso Ocon negli ultimi giorni ha tenuto banco. Si sono valutati tanti scenari, incluso quello di escludere la partecipazione di Esteban al Gran Premio del Canada, in programma tra due weekend. Alla fine, ha prevalso il buonsenso: Ocon sarà regolarmente in pista a Montreal così come fino al termine della stagione.

Jack Doohan, indicato come suo possibile sostituto, si dovrà accontentare della sessione FP1. Ci sono stati però dei giorni tesi, il team principal Bruno Famin ha manifestato pubblicamente il suo disappunto per quanto accaduto nel corso del primo giro del Gran Premio di Monaco, criticando apertamente l’operato di Ocon.

Gli incidenti tra compagni di squadra fanno parte degli incubi peggiori per chi è alla guida di un team, in F.1 e in tutte le categorie presenti nel motorsport. Ocon a Monaco ha commesso un errore, pregiudicando la sua corsa e rischiando di mettere fine anche alla gara del compagno di squadra Gasly.

Alla fine per Pierre non ci sono state conseguenze, e al termine dei 78 giri in programma ha concluso in decima posizione, conquistando il suo primo punto stagionale. Questo non è però bastato a calmare la furia di Famin.

Bruno Famin, Team Principal Alpine F1 Team Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Il tutto ha una sua logica, ma a mente fredda sono emerse anche altre valutazioni. L’Alpine sta attraversando un momento molto difficile, sia sul fronte tecnico che gestionale, e sul futuro della squadra c’è qualche nuvola che potrebbe portare ad un disimpegno della Casa francese. In questo scenario, che si protrae dalla prima gara della stagione, la prima levata di scudi è avvenuta contro Ocon, indubbiamente responsabile di un errore, ma non certo l’unico ad averne commessi in Alpine.

Mettere Esteban sul banco degli imputati appare anche una mossa politica, per distrarre da quelle che sono le vere mancanze della squadra. Ocon è responsabile per aver gettato al vento una gara tentando un sorpasso azzardato sul suo compagno di squadra, ed ha subito ammesso le sue colpe con un messaggio pubblicato sui canali social: “L’incidente è stato dovuto ad un mio errore, lo spazio di manovra (dove ha tentato il sorpasso su Gasly) era troppo ridotto, e mi scuso con la squadra per quanto avvenuto”. Non è bastato per sottrarsi alla tempesta social.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, con la fidanzata Flavy Barla Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

In Alpine ci sono però altre persone che hanno responsabilità maggiori in merito alla situazione in cui è precipitata la squadra, una gestione che ha compromesso la stagione in corso (e forse non solo…) con scelte strategiche discutibili, sia sul fronte tecnico che manageriale. In questo scenario si colloca anche la gestione piloti, dalla perdita imperdonabile di Oscar Piastri alla scelta di affiancare Gasly ad Ocon, divisi da quindici anni a da una rivalità iniziata quando erano ancora in kart. Senza contare i licenziamentoi ‘live’ nel corso del weekend di Spa dello scorso anno, con il team principal Otmar Szafnauer e il direttore sportivo Alan Permane, costretti a togliersi le divise e a lasciare il paddock belga sabato mattina dopo aver ricevuto il benservito.

A seguire un’altra serie di allontanamenti: il direttore Tecnico Matt Harman, il Chief Technical Officer Pat Fry, l’aerodinamico Dirk de Beer, il consulente tecnico Bob Bell per finire con il direttore delle operazioni Rob White, messo alla porta la scorsa settimana dopo 20 anni di servizio ad Enstone. Anche nel caso di Ocon il futuro è scritto. Tra gli addetti ai lavori si sussurra che Alpine prenderà la palla al balzo giustificando la volontà di non prolungare il contratto di Esteban per quanto avvenuto a Monaco. Ocon in realtà è già da tempo sul mercato a caccia di alternative, e tra le varie opzioni che ha sul tavolo la più quotata è quella della Haas.

Il pungo di ferro che sta caratterizzando la gestione di Luca De Meo non è però seguita di pari passo da una campagna di reclutamenti con figure all’altezza di quelle messe alla porta. Molto probabilmente sarà così anche nel caso di Ocon, a cui è stato preferito Pierre Gasly, indicato come molto gradito a De Meo. È vero che Esteban qualche errore lo ha commesso, che la sua condotta di gara è a volte stata dura nel difendere la sua posizione in un contesto molto difficile come quello di centro-classifica. Ma è anche innegabile che i migliori risultati ottenuti dalla squadra negli ultimi tre anni e mezzo portano la sua firma.

È nero su bianco che sia riuscito a conquistare l’unica vittoria della gestione Alpine, così come un bilancio all’altezza di Alonso (non proprio il compagno di squadra più comodo) nei due anni di convivenza con Fernando. Ora, nella situazione in cui si trova oggi Alpine, con difficoltà anche nel riuscire a trovare un team principal, un errore di Ocon non fa ovviamente piacere, ma è l’ultimo dei problemi. Sostituire Esteban non sarà un problema, il mercato offre alternative, ma riportare al vertice Alpine sarà un lavoro molto più complesso che nulla ha a che fare con la scelta di tenere o privarsi di Ocon.