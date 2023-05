F1 | Alpine: "Miami conferma, non siamo lontani da Ferrari e Mercedes"

Dopo il doppio zero tra Melbourne e Baku, conditi da polemiche e un velo di amarezza per non essere riusciti a concretizzare il potenziale della vettura a causa di incidenti e problemi di affidabilità, finalmente l’Alpine è stata in grado di riscattarsi, centrando una buona prestazione sulla pista di Miami.

Sul tracciato statunitense, le due A523 si sono ben comportate, dimostrando una buona competitività sia sul giro secco che in qualifica, per quanto indubbiamente gli errori dei rivali abbiano favorito la rincorsa della squadra francese verso le zone alte della classifica.

Scattando dalle prime file, Gasly ha provato a tenere il ritmo dei migliori nella prima parte di gara, sfruttando eccessivamente le coperture e il carburante a bordo. Un aspetto che ha pagato soprattutto sul finale della corsa, quando la necessità di risparmiare benzina non gli ha consentito di difendersi a dovere da Charles Leclerc.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Pierre Gasly, Alpine A523, George Russell, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, il resto dello schieramento nel giro iniziale Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images

“Abbiamo provato a fare il meglio che potevamo per tenere il passo di Sainz e Alonso davanti a me, ma sono semplicemente più veloci di noi. Il secondo stint ho dovuto fare molto fuel saving negli ultimi quindici giri, qualcosa che dà fastidio con Mercedes e Ferrari dietro. Vedevo Charles [Leclerc] che recuperava, ma io non potevo fare molto”.

“Da un lato mi dispiace di non aver concluso in sesta posizione, ma dall’altra se siamo riusciti a lottare con una Ferrari e una Mercedes, dimostra che abbiamo fatto un bel passo in avanti questa settimana. Guardiamo al lato positivo, doppio arrivo a punti per la squadra, lavoriamo da qui per chiudere il gap da chi è davanti a noi”, ha spiegato Pierre Gasly, che ha comunque sottolineato i progressi del team rispetto alla scorsa tappa, aggiungendo la propria soddisfazione per essere riusciti finalmente a concretizzare il potenziale della vettura.

Il risultato di Miami rappresenta quasi una boccata d’aria per il team, soprattutto dopo le dure parole di Laurent Rossi alla televisione francese, il quale non ha risparmiato critiche non solo alla squadra, ma anche ai piloti. Parole pesanti e non lontane dalla verità, soprattutto se si pensa al passo in avanti compiuto da Aston Martin in meno di un anno, mentre Alpine è rimasta più attardata.

Pierre Gasly, Alpino A523 Photo by: Alpine

Tuttavia, secondo Gasly, la gara di Miami dimostra che il team transalpino sta portando a termine progressi importanti, con Ferrari e Mercedes sempre nel mirino: “Siamo delusi dalla prima parte di stagione perché non siamo riusciti a concretizzare le opportunità avute quindi per questo oggi è fantastico essere riusciti a conquistare punti con entrambe le vetture. Ma chiaramente vogliamo di più, lottare con Ferrari e Mercedes e la gara di oggi ha dimostrato che non siamo troppo distanti da loro”.

“È stato il nostro miglior weekend della stagione, dobbiamo solo capire cosa è successo a Baku e trovare costanza con questo pacchetto, provando ad estrarre il massimo della performance”, ha spiegato Gasly.

Parole che hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni del Team Principal, Otmar Szafnauer: “Guardare alla classifica è un conto, guardare al passo ne è un altro. Se quest'anno riusciamo a superarli in termini di sviluppo, ed è quello che stiamo cercando di fare, non siamo poi così lontani da una Mercedes o da una Aston. Ma le differenze di punti ora come ora è importante, non abbiamo ottimizzato o capitalizzato le prime fasi”.