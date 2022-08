F1 | Alpine: la mossa geniale per spendere più soldi in sviluppo

Non sarà sfuggito che l’Alpine è fra le squadre di Formula 1 che hanno portato più sviluppi tecnici: sembra che a Enstone siano refrattari ai vincoli di spesa dettati dal budget cap, eppure il marchio transalpino non ha disatteso le norme del regolamento finanziario, visto che ha messo in opera quella che loro stessi definiscono una mossa "intelligente".

Per battere il montare dell'inflazione già all'inizio dell’anno, l’Alpine ha deciso di drenare l’aumento dei costi energetici. Prevedendo che i costi dell'elettricità e del gas sarebbero saliti alle stelle sulla scia dell'invasione russa in Ucraina, ha pre acquistato quanta più energia potesse, mettendosi al riparo dai maggiori costi che in seguito hanno fatto esplodere le spese energivore e i trasporti.

La squadra di Enstone avendo “accumulato” energia a costi contenuti prima dei terribili rincari ha potuto conservare un prezioso “tesoretto” che le ha permesso di investire una cifra più consistente nello sviluppo della A522, consentendo a Esteban Ocon e Fernando Alonso di portare il team blu al quarto posto nella classifica del mondiale Costruttori.

Otmar Szafnauer, Team Principal Alpine, con il direttotre tecnico Pat Fry Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

E mentre i team rivali hanno avuto i loro grattacapi nel rispettare il budget cap per l’esplosione dei costi energetici, l’Alpine si è permessa il lusso di poter reinvestire, pianificando anche una campagna di reclutamento del personale che ha rinforzato il team.

Otmar Szafnauer, team principal Alpine, è felice che la strategia adottata abbia permesso alla squadra una notevole risparmio di denaro…

"Abbiamo acquistato energia in anticipo e questo ci ha fatto risparmiare milioni. È stata una mossa intelligente che ci ha consentito di spendere di più nello sviluppo della macchina".

“Siamo una squadra che sa lavorare sotto la soglia del budget cap e se a questo aggiungiamo che i nostri responsabili finanziari sono stati bravi a fiutare l’aria di un’impennata dell’inflazione per cui ci hanno proposto di acquistare in anticipo l’energia che ci sarebbe servita a un prezzo molto conveniente. Questa scelta ci è stata molto d’aiuto solo per quest’anno”.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team A522 Photo by: Alpine

“Ma anche strutturalmente siamo organizzati in modo un po' diverso: riusciamo a gestire i costi meglio di altre squadre. Tutto questo ci ha permesso di avere quel margine di manovra per assumere altre 75 persone senza preoccuparci di infrangere il limite di costo. Credo che sia stata un’operazione fantastica!”.

Szafnauer, inoltre, mette in evidenza che l’Alpine ha goduto anche dell’extra budget che a inizio estate è stato concesso ai team proprio per calmierare i costi energetici che avevano tolto alle squadre delle risorse per lo sviluppo delle monoposto…

"Il budget cap è cresciuto di 4,3 milioni di dollari, cifra che penso verrà mantenuta anche per il prossimo anno. Quindi i 135 milioni di dollari che avrebbero dovuto il limite del 2023 saranno incrementati, per cui avremo un margine di spesa anche il prossimo anno, anche se non potremo ripetere la mossa che ci è riuscita quest’anno”.