F1 | Alpine: il rapporto con Alonso non crea preoccupazione

Il cambio di casacca di Alonso è stato annunciato il lunedì successivo al GP d'Ungheria, mentre l'Alpine riteneva di essere ancora in trattativa per prolungare il suo contratto.

Il team principal Szafnauer ha appreso la notizia dal comunicato stampa dell'Aston Martin, invece che dal pilota stesso.

Tuttavia, nonostante le ovvie tensioni che un simile scenario potrebbero creare, Szafnauer insiste sul fatto che le due parti continueranno a lavorare insieme in modo efficiente.

"Non sono assolutamente preoccupato per il resto della stagione", ha dichiarato. "I nostri obiettivi sono piuttosto chiari. Vogliamo arrivare almeno quarti nel campionato costruttori. Penso che il terzo posto sia un passo troppo lungo".

"Anche Fernando se ne rende conto. È un professionista. È un pilota. Una volta indossato il casco, sapete bene quanto me che vuole fare del suo meglio, se non vincere".

"E non c'è nient'altro che gli passi per la testa quando è in macchina, a parte finire il più in alto possibile in quella gara e nel campionato".

"E ha ancora questa grinta. È quello che è venuto a fare. E io sono lo stesso".

Esteban Ocon, Alpine F1 Team A522, Fernando Alonso, Alpine F1 Team A522 Photo by: Alpine

Szafnauer insiste sul fatto che la A522 potrebbe diventare ancora più competitiva nel corso della stagione.

"Voglio fare assolutamente il meglio che possiamo. Soprattutto quest'anno, i nostri aggiornamenti arrivano molto rapidamente. Avremo un altro pacchetto a Spa e continueremo a migliorare la vettura fino alla fine dell'anno. E anche Fernando lo capisce".

"E lavorerà duramente, così come Esteban (Ocon), per massimizzare le prestazioni della squadra. Non ho dubbi su questo".

Quando gli è stato domandato come si comporterà Alonso all'Aston Martin - lavorando per Lawrence Stroll e come compagno di squadra del figlio del proprietario della squadra, Lance - Szafnauer ha detto che è troppo presto per fare previsioni.

"È un grande pilota, tra i migliori con cui abbia lavorato", ha detto. "Sta ancora gareggiando ad un livello molto alto. È ancora veloce e nelle condizioni difficili, che mettono in evidenza l'abilità del pilota, è ancora più bravo. E lo abbiamo visto quest'anno. Se questo continuerà per altri tre anni, sarà un bene per Aston e Fernando".

"Non so quando questo fuoco si affievolirà, ma dal punto di vista del rapporto di lavoro non lo so, non posso fare previsioni perché ci sono tanti fattori da prendere in considerazione per poter prevedere come andrà a finire. Ma vediamo cosa succederà".