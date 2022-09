F1 | Alpine: Giovinazzi apre domani i test all'Hungaroring

Antonio Giovinazzi è già all’Hungaroring: il pilota italiano ha preso contatto con gli ingegneri dell’Alpine. Domani il pugliese sarà il primo dei tre conduttori invitati in Ungheria dal team di Enstone per il test comparativo che la Casa francese ha varato per scegliere il compagno di squadra di Esteban Ocon.

Domani Giovinazzi sarà al volante della A521, vale a dire la monoposto dello scorso anno che ha svezzato Oscar Piastri prima del “tradimento” d’inizio agosto. Mercoledì sarà il turno di Nyck de Vries assurto agli onori della cronaca dopo l’eccellente debutto nel GP d’Italia con la Williams in sostituzione di Alexander Albon, costretto in ospedale a causa di un’operazione di appendicite.

Ecco l'Alpine A521 che verrà usata nel test all'Hungaroring Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Giovedì, nel terzo e ultimo giorno sarà di scena Jack Doohan, pilota di F2, figlio del cinque volte campione del mondo di motociclismo, che quest’anno è entrato a far parte dell’Academy Alpine, dopo essere stato cresciuto nel Red Bull Junior Team.

Ha rinunciato allo shoot-out Colton Herta consapevole che la FIA non gli concederà la Superlicenza F1, visto che il pilota di Indycar si è classificato solo al sesto posto nel campionato USA e non ha conseguito i 40 punti necessari.

Tre piloti, dunque, si giocano la chance di entrare nella squadra di Enstone che attualmente occupa il quarto posto nella graduatoria del mondiale Costruttori dietro ai tre top team (Red Bull, Ferrari e Mercedes), dopo la “fuga” di Fernando Alonso verso l’Aston Martin e il rifiuto di Oscar Piastri. Ma sarà davvero così, oppure il gioco si spaierà con l’ingaggio di de Vries all’AlphaTauri, liberando Pierre Gasly per l’Alpine?

La squadra di Enstone non sta certo raccogliendo grandi consensi per l’incapacità di avere una propria linea politica nella scelta dei piloti, mostrando anzi una forma di debolezza se il candidato per il 2023 non dovesse uscire dal test all’Hungaroring.

Giovinazzi torna alla ribalta in F1 e in questo momento ha tre porte aperte per rientrare nel mondo dei GP: dopo la giornata sulla A521, avrà modo di tornare sulla Haas nelle FP1 del GP degli Stati Uniti ad Austin, restando eventualmente in attesa del risultato di Logan Sargeant, primo nome nel taccuino di Jost Capito alla Williams. Se l’americano, come sembra possibile, si assicurerà la Superlicenza F1 l’abitacolo di Grove sarà suo, altrimenti si aprirebbe un portone per Antonio.

L’importante è che con tre opportunità, almeno una vada in porto…