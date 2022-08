F1 | Alpine fiduciosa di battere Aston Martin quando avrà Alonso

Lo spagnolo ha rifiutato di prolungare la sua permanenza nel team francese, accettando l'offerta pluriennale proprio con la Aston Martin almeno fino alla fine della stagione 2024.

Nella pausa estiva, Alpine si trova al quarto posto nel campionato mondiale con 99 punti, contro i 20 dell'Aston Martin, che si trova al nono posto.

Szafnauer, che è stato team principal della squadra di Silverstone fino all'inizio di quest'anno, è fiducioso che Alpine continuerà a stare davanti ai britannici.

"Conosco bene entrambe le squadre dato che ho trascorso 12 anni nell'altra, quindi meglio di quanto conosca tutti i singoli qui".

"E so che da quando me ne sono andato, a dicembre, hanno assunto altre persone. Per alcuni di essere ho partecipato ai colloqui d'assunzione, come per esempio Dan Fallows ed Eric Blandin della Mercedes. Quindi so cosa stanno cercando di fare. E so che le persone che sono lì, e conosco questa squadra, hanno entrambe un grande potenziale".

"Ma oggi Alpine è ad im livello molto più alto. È difficile prevedere il futuro, ma di sicuro potremo continuare così, se non meglio".

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Mentre la ricerca di personale tecnico chiave da parte di Aston è stata ben pubblicizzata, Szafnauer afferma che Alpine sta lavorando alla propria espansione.

"Abbiamo un programma interno chiamato Mountain Climber, che prevede l'assunzione di altre 75 persone in aree strategiche che contribuiranno a migliorare le capacità di questo team".

"Oltre a queste stiamo migliorando anche gli strumenti di lavoro, come il nuovo simulatore, l'ampliamento della capacità produttiva, alcuni aggiornamenti alla galleria del vento, il tutto con l'obiettivo di poter vincere entro 100 gare".

"Siamo un cantiere aperto, ma che procede velocemente. Abbiamo già raggiunto il livello di 850 persone. Quindi sono fiducioso che potremo superare la Aston Martin quando Fernando andrà lì".