F1 | Alpine: ecco il sound della power unit della A522

La Alpine prende vita. Sui profili social della scuderia transalpina è stato condiviso un audio dove si può udire il sound della rinnovata power unit che andrà ad equipaggiare la A522, la monoposto ad effetto suolo affidata a Fernando Alonso ed Esteban Ocon.

A differenza di quanto fatto da Mercedes, che poco prima di Natale ha condiviso un video girato a Brackley dove veniva “presentato” il suono della power unit e svelato il nome della monoposto che sarà presentata il 18 febbraio, in casa Alpine si è deciso di fornire ai fan soltanto un audio lasciando così poco spazio alla fantasia.

Per la scuderia francese quella del 2022 sarà una stagione di grandi aspettative, ma iniziata con un clima decisamente poco sereno. Nei giorni scorsi la Alpine è stata al centro delle cronache a seguito delle epurazioni di Marcin Budkowski ed Alain Prost, con il quattro volte iridato che ha attaccato duramente Laurent Rossi dalle colonne de L’Equipe.

"Laurent Rossi vuole stare da solo, non essere infastidito da nessuno. In realtà mi ha detto lui stesso che non ha più bisogno di un consigliere. Era in Qatar, ma mi ha comunque offerto un contratto ad Abu Dhabi che ho rifiutato. Devo ancora dire che ho creduto - e lo faccio ancora - in questo progetto ambizioso che ha incredibilmente aumentato la motivazione nel gruppo”.

“Tuttavia, ora c'è una vera e propria spinta a mettere da parte molte persone. Laurent Rossi vuole tutti i riflettori. Quello che mi interessa è la sfida di essere in una squadra, essere ascoltato e coinvolto in alcune decisioni. Sono stato molto in disparte di proposito, ma ho avuto discretamente una certa influenza nonostante tutti i disaccordi che ho tenuto per me".

Se chi parte ha sfogato pubblicamente tutta la propria rabbia, chi resta ha invece professato fiducia nell’attuale organigramma del team. Fernando Alonso ha manifestato tutta la propria stima nei confronti di Luca De Meo e Laurent Rossi.

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Sono ottimista, abbiamo le risorse giuste, abbiamo l'impegno di Luca de Meo di Laurent Rossi, tutto il nostro management è impegnato in Formula Uno. Il budget cap dovrebbe aiutare, perché adesso è più o meno simile per tutti. Sta a noi realizzare una buona macchina”.

“So che Renault ha lavorato da diversi mesi sul progetto del nuovo motore. Vedremo se il prossimo anno potremo essere più vicini ai nostri rivali. Dobbiamo necessariamente colmare il gap che abbiamo con la power unit e per questo motivo c’è questo nuovo progetto”.