F1 | Alpine: Doohan sostituirà Ocon nelle prime libere in Canada

Durante questo fine settimana in Canada ci sarà un nuovo nome sulla griglia di partenza, anche se solo per una sessione di prove libere. Jack Doohan, infatti, sostituirà Esteban Ocon nella prima sessione di prove libere a Montréal nell’ambito del programma di sessione FP1 che ogni team deve concedere a un debuttante in almeno due appuntamenti della stagione.

Una notizia che non farebbe scalpore, se non fosse che le ultime settimane in casa Alpine sono state accese, per non dire incandescenti. L’incidente tra Esteban Ocon e Pierre Gasly ha nuovamente gettato benzina sul fuoco su un team che vive un anno difficile in termini di performance dopo i passi indietro registrati in inverno, che hanno portato la A524 a scattare dall’ultima fila in Bahrain.

Il rapporto tra i due piloti transalpini non è mai stato idilliaco ma, in un contesto di squadra, i due hanno tentato di farlo funzionare. Il contatto a Monte Carlo ha però riacceso una rivalità interna mai spenta, spingendo il Team Principal Bruno Famin a pronunciare parole importanti di disappunto.

Jack Doohan, Alpine Foto di: Alpine

Pochi giorni più tardi è arrivato l’annuncio dell’addio di Ocon al team di Enstone, con il pilota francese che in realtà dietro le quinte stava già contrattando con altre scuderie per valutare le proprie opzioni a disposizione. Dopo cinque anni passati nella stessa squadra e un inizio di campionato così complesso, è normale che un pilota faccia anche le proprie valutazioni, trovando la strada migliore da percorrere in ottica futuro. Il francese ha rivelato che annuncerà presto i propri piani, con Haas e Sauber tra le opzioni sul tavolo più concrete.

Lo stesso Ocon qualche giorno fa aveva cercato di spegnere le polemiche sull’incidente con Gasly con un post sui social network, sottolineando che, nonostante i rumor su una sua possibile sospensione in Canada, in realtà avrebbe corso a Montréal. L’aspetto curioso è che, nelle FP1 canadese, Doohan salirà proprio sulla vettura di Ocon.

L'australiano non è nuovo alle uscite al venerdì per la squadra di Estone, avendo preso già parte ad alcune FP1 in Messico e ad Abu Dhabi nelle ultime due stagioni, oltre a diverse sessioni di test grazie a un programma di preparazione in cui Alpine ha sempre dato l’opportunità ai talenti dell’Accademia di accumulare chilometri.

Tuttavia, la decisione di farlo scendere in pista a Montréal è interessante, non solo perché arriva in un momento in cui chiaramente Alpine ha un sedile libero, con diversi piloti interessati, ma anche perché arriva su un tracciato inusuale per i rookie. Tendenzialmente le squadre tendono a ritardare quanto più possibile le due sessioni di libere per i debuttanti, rimandandole nella parte conclusiva della stagione. A quel punto si cerca anche di farli girare su tracciati che già conoscono, come Abu Dhabi. Diverso è il discorso per quei piloti che hanno un programma di libere più ampio, come Oliver Bearman con la Haas, per cui si cerca di spalmare le varie FP1 nel corso dell'intero campionato.

Jack Doohan durante una sessione di test con la vettura 2022 a Zandvoort nelle scorse settimane

Per questo il timing di questa uscita rappresenta un caso particolare, anche se, nell'annunciare i piani per Doohan, Famin non ha fatto alcun riferimento a quanto accaduto a Monaco. "Grazie all'ottimo lavoro svolto da Jack al simulatore nelle ultime gare, possiamo contare sul suo prezioso feedback a Montreal", ha raccontato il Team Principal.

Doohan, che quest'anno si sta concentrando sui compiti di riserva e pilota del simulatore per l'Alpine dopo aver deciso di non continuare a correre in F2, spera di poter ben figurare per aumentare le chance di debuttare in F1. Nelle ultime settimane sono stati accostati diversi nomi al sedile ora rimasto libero, tra cui Guanyu Zhou, che potrebbe così far ritorno nell’Accademia Alpine dopo aver chiuso i rapporti per trasferirsi in Sauber nel 2022.

"Sono grato alla squadra per avermi dato l'opportunità di avere più tempo in pista e di familiarizzare con la macchina del 2024 all'inizio della stagione", ha dichiarato Doohan.

“Questo mi aiuterà anche nel lavoro che sto facendo al simulatore, in particolare per le gare europee. La mia attenzione sarà rivolta a fare il meglio per squadra e massimizzare la sessione per entrambi i piloti, esaminando alcuni elementi di prova, oltre a comprendere il nuovo asfalto di Montréal”.