F1 | Alpine: confermata la seconda beam wing piatta

L’Alpine vuole proseguire la sua crescita dopo aver introdotto a Baku una nuova veste aerodinamica delle pance che ha permesso al team di Enstone di migliorare l’efficienza della A522.

Alpine A522, dettaglio tecnico delle bocche di nuovo disegno apparse a Baku Photo by: Giorgio Piola

Lo staff tecnico diretto da Pat Fry ha puntato sulle velocità massime della monoposto, non disponendo della necessaria downforce, e l’evoluzione della vettura è andata in quella direzione per esasperarne il concetto: già in Azerbaijan si era vista una beam wing diversa da quella di tutti gli altri.

La Red Bull aveva scelto di togliere uno dei due elementi, mentre l’Alpine ha mantenuto il doppio flap: se quello di coda serve a “prolungare” l’estrattore posteriore, quello superiore è stato disegnato per essere piatto, a incidenza quasi zero, ricordando nel disegno le beam wing del passato.

Questa soluzione è stata promossa anche per il Canada, pista stop and go con rettilinei intervallati da chicane, e potrebbe dare dei buoni risultati anche sul tracciato dedicato a Gilles Villeneuve.

Alpine A522, dettaglio dell'ala posteriore molto scarica Photo by: Giorgio Piola

Molto scarica anche l'ala dietro con un profilo principale piatto e un flap mobile a corda relativamente corta.