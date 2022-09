F1 | Alpine: ci sarà anche Giovinazzi al test di Budapest

L'italiano Antonio Giovinazzi, che è già legato a doppio filo con la Haas, è emerso come possibile candidato al posto lasciato libero da Fernando Alonso e parteciperà al test organizzato dalla squadra di Enstone per valutare i candidati.

L'Alpine utilizzerà per il test sul circuito ungherese l'A521 2021 con cui svolge il programma dedicato ai suoi development driver.

Il pupillo della scuderia Jack Doohan, che avrebbe comunque partecipato al test, avrà la possibilità di rafforzare la sua candidatura ad un posto in F1.

Come riportato in precedenza, è prevista anche la partecipazione della star del GP d'Italia, Nyck de Vries, e del pilota IndyCar, Colton Herta, che sta ancora cercando di ottenere la Superlicenza che gli consentirebbe di correre per AlphaTauri il prossimo anno.

Si presume che Alpine stia concedendo all'americano un po' di chilometri nell'intento di aiutarlo a creasi le sue credenziali in F1 e, in ultima analisi, ad assicurarsi il sedile dell'AlphaTauri, permettendo così a Pierre Gasly di passare all'Alpine.

Se ciò non dovesse accadere, Giovinazzi, de Vries e Doohan sono tutti candidati ovvi, con l'italiano in una buona posizione se, come ha indicato l'amministratore delegato di Alpine Laurent Rossi, la squadra dovesse optare per qualcuno con più esperienza.

Antonio Giovinazzi, Haas F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Tuttavia, con il nono posto ottenuto nella sua prima gara lo scorso fine settimana, de Vries si è messo in cima alla lista di tutte le squadre che attualmente hanno un posto vacante.

"Abbiamo bisogno di trovare un pilota che sia in grado di conquistare subito punti importanti", ha detto Rossi a Motosport.com a Monza, a proposito del processo di selezione dei piloti della squadra.

"Questo ci porta fondamentalmente verso un pilota più anziano, se vogliamo, ma che allo stesso tempo sia in grado di crescere con noi. Questi sono i criteri che utilizziamo al momento".

"Otmar (Szafnauer) sta guidando questo processo, vedendo tutti i piloti, discutendo con loro, valutando le opzioni, valutandoli qui e potenzialmente nei test. Quindi credo che sarà un processo che durerà un po'".

"Vogliamo prendere la decisione giusta e non c'è fretta".

Giovinazzi, che è stato avvistato nell'hospitality Alpine a Monza, rimane un pilota sotto contratto con la Ferrari, il che ha favorito la sua causa con la Haas. Tuttavia, verrebbe rilasciato dal Cavallino se gli venisse garantito un posto in gara altrove.

Una buona prestazione nella FP1 con la Haas a Monza ha dato all'ex Sauber e Alfa Romeo una buona spinta, e ora gli spetta una seconda uscita ad Austin.

"Voglio sicuramente essere qui l'anno prossimo, non è un segreto, ma non è nelle mie mani", ha detto a Monza. "Quindi vediamo cosa possiamo fare, e per ora mi concentro sul fare un ottimo lavoro in queste due sessioni. Una è finita, ora ne abbiamo un'altra".