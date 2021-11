Alpine: aperti due camini sul cofano motore della A521

L’Alpine in Messico ha potuto difendersi dall’offensiva portata dall’AlphaTauri per il quinto posto nel mondiale Costruttori grazie al nono posto di un coriaceo Fernando Alonso.

Lo spagnolo ha messo nel carniere della squadra di Enstone due punti che gli consentono di mantenere la posizione, altrimenti ci sarebbe stato il sorpasso del team romagnolo diretto da Franz Tost, perché Esteban Ocon non è riuscito a entrare nella top 10 dopo aver sostituito il motore, adottando la PU4 Renault che gli è costata la partenza in ultima fila al fianco di Lance Stroll.

Le A521 non hanno brillato in altura, ma hanno ripreso a muovere la classifica dopo lo stop ad Austin: il pilota spagnolo era stato costretto al ritiro a causa del cedimento dell’ala posteriore a causa delle violente sollecitazioni dovute ai dossi del tracciato americano, mentre Ocon si era fermato per un problema meccanico al posteriore della monoposto.

Alpine A521, dettaglio dell'ala posteriore rinforzata sulla paratia laterale dopom il cedimento ad Austin Photo by: Giorgio Piola

Le crepe nella paratia laterale dell’Alpine avevano preoccupato i tecnici che in Messico hanno portato una versione decisamente rinforzata che fosse in grado di sopportare i carichi a cui devono sottostare una volta che la monoposto aggredisce i cordoli.

Per ottimizzare, invece, il raffreddamento della power unit Renault,nell'aria rarefattta del Messico, sul generoso cofano motore della A521 sono comparsi due lunghi sfoghi ai bordi della pinna dorsale, per estrarre l’aria calda dal radiatore che è montato sopra il 6 cilindri.

Il team tecnico guidato da Marcin Budkowski ha ripreso il concetto del... camino che la Mercedes aveva utilizzato per anni nelle gare più calde e che poi ha abbandonato nelle ultime tre stagioni, sotto.

Mercedes AMG F1 W09, dettaglio del camino sul cofano motore Photo by: Giorgio Piola