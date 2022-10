F1 | Alpine annuncia l'ingaggio di Pierre Gasly dal 2023

Fino a qualche settimana fa Alpine si trovava in alto mare e nella peggior posizione possibile per ciò che riguarda la propria line up piloti per il 2023. L'addio di Fernando Alonso e il caso Oscar Piastri avevano messo in difficoltà il team francese in vista delle prossime stagioni di Formula 1 ma, si sa, le vie del mercato sono infinite e una di queste ha regalato una soluzione di alto livello.

Pierre Gasly è stato annunciato oggi da Alpine come nuovo pilota per le prossime stagioni. L'attuale driver di AlphaTauri arriverà a Enstone a partire dal 2023 e prenderà il posto lasciato vacante da Fernando Alonso. Lo spagnolo, ricordiamo, approderà in Aston Martin proprio il prossimo anno per prendere il posto del ritirato Sebastian Vettel.

Gasly, arrivando in Alpine, formerà una coppia piloti tutta francese andando ad affiancare Esteban Ocon, per di più in un team tutto francese come Alpine. Una sorta di nazionale che cercherà di compiere ulteriori passi avanti con l'ambizione di avvicinarsi ai tre top team che stanno dominando questa stagione, quindi Red Bull Racing, Ferrari e Mercedes.

L'ingaggio pluriennale di Gasly mette al sicuro i due sedili di Alpine dopo non solo l'addio di Alonso, ma anche in seguito alla scelta di Oscar Piastri, il quale, dopo tanti anni nell'academy Alpine, ha scelto di andare a correre in McLaren prendendo il posto di Daniel Ricciardo.

"Sono felice di entrare a far parte della famiglia Alpine e di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera in Formula 1", ha dichiarato Gasly dopo l'annuncio. "Guidare per una squadra che ha radici francesi è qualcosa di molto speciale. Conosco i punti di forza di Alpine avendo corso contro di loro negli ultimi due anni e, chiaramente, i loro progressi e le loro ambizioni sono davvero impressionanti".

"Desidero ringraziare Red Bull perché questo segna la fine del nostro percorso di 9 anni insieme. È grazie alla loro fiducia e al loro sostegno che sono diventato un pilota di Formula 1, e ciò che abbiamo raggiunto con la Scuderia AlphaTauri negli ultimi anni è stato molto speciale. Guardando al futuro, voglio dare il massimo e utilizzare tutta la mia esperienza per lottare per i podi e, in ultima analisi, contribuire alla lotta di Alpine per i campionati in futuro".

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Red Bull Content Pool

Ottmar Szafnauer, team principal di Alpine, ha aggiunto: "Sono molto felice che Pierre si unisca alla squadra per il 2023 e oltre. È già un talento comprovato in Formula 1 e non vediamo l'ora di sfruttarlo all'interno del team. Il nostro team ha diversi obiettivi per le prossime stagioni e credo fermamente che la nostra formazione di piloti rifletta le grandi ambizioni della squadra. Confido che Pierre ed Esteban possano, insieme, motivare la squadra a continuare a progredire verso questi obiettivi. Vorremmo anche ringraziare la Red Bull per aver concordato i termini per consentire a Pierre di fare questo passo".

Il nativo di Rouen approderà così nel terzo team di F1 della sua carriera. Ha infatti corso con Toro Rosso-AlphaTauri a partire dalla fine del 2017 (quando ancora il team era conosciuto con il nome italiano). Poi la breve e sfortunata parentesi in Red Bull Racing nel 2019 per poi far ritorno nel team italiano sino a quest'anno.

La sua miglior stagione in termini di punti è stata quella 2021 con 110 raccolti e la nona piazza finale, ma a livello di posizione al termine della stagione è stato il 2019 l'anno da ricordare, con il settimo. 3 i podi conquistati in Formula 1 e una sola, ma indimenticabile, vittoria ottenuta al Gran Premio d'Italia 2020 con l'AlphaTauri, in seguito a una lotta sino all'ultimo metro con la McLaren di Carlos Sainz Jr.

Con l'approdo di Gasly in Alpine, si apre una falla in casa AlphaTauri. Di recente il team faentino ha confermato per la prossima stagione Yuki Tsunoda e per sostituire il francese dovrebbe ripiegare sul campione del mondo 2021 di FIA Formula E, Nyck De Vries. L'olandese ha destato un'ottima impressione nella sua uscita da titolare al Gran Premio d'Italia con la Williams: dopo una qualifica strepitosa, in gara è riuscito ad andare a punti cogliendo un convincente nono posto.