F1 | Alpine: Alonso rinnova e Piastri punta alla Williams

“Il giorno in cui il mio compagno di squadra sarà più veloce di me di un secondo, allora alzerò la mano e andrò a fare qualcos’altro. Al momento, però, non mi sembra di essere in questa situazione”.

Fernando Alonso si conferma alla Alpine, facendo intendere in modo neanche tanto velato che non pensa assolutamente a non essere della partita nel 2023, si sente in gran forma e vuole andare avanti. Il rinnovo arriverà presto, per una sola stagione, poi si vedrà.

Fernando Alonso, Alpine F1 A522 Photo by: Erik Junius

Chi aveva dei dubbi sulle motivazioni che hanno portato Alonso ad affrontare il suo secondo ciclo in Formula 1 è stata subito smentito, ‘Nando’ non ha perso un grammo della sua grinta, e non ha alcuna intenzione di mollare casco e tuta per fare altro.

Da quando è tornato nella ‘sua’ squadra di Enstone non ci sono state tensioni o polemiche, anche nelle giornate storte, e Fernando si è confermato un formidabile team player quando si è trattato di dare una mano al compagno di squadra Esteban Ocon.

È un Alonso diverso, maturato, ma non per questo meno determinato, e per l’Alpine si è confermato un buon affare. Il rinnovo, però, per la Casa francese comporta una controindicazione dal peso non indifferente. Con Ocon confermato fino al termine del 2024 e Alonso in fase di rinnovo, la squadra francese rischia di perdere Oscar Piastri.

Oscar Piastri, pilota di riserva dell'Alpine, potrebbe finire alla Williams Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Il ventunenne di Melbourne, fresco campione di Formula 2, ha dovuto acconsentire ad un anno in panchina, e lo ha fatto a malincuore per mancanza di alternative.

Una seconda stagione da tester non è però accettabile, ed infatti Piastri ed il suo manager Mark Webber hanno iniziato a sondare delle alternative. In cima alla lista c’è la Williams, squadra in cui si libererà il sedile di Nicolas Latifi al termine della stagione.

Non è ancora chiaro se Piastri sarà supportato dall'Alpine nella ricerca di un altro programma in F1 (mantenendo il legame contrattuale con la squadra che lo ha aiutato nelle formule minori) o se si svincolerà definitivamente dalla Casa francese.

Esteban Ocon, Alpine A522, è confermato a Estone fino al 2024 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Nel paddock si è sussurrato anche un possibile stop anticipato di Latifi, voci che prendono sempre forma quando un pilota non vive un momento positivo. Al momento non c’è alcun commento in merito, ma ovviamente qualora accadesse sul nome del sostituto ci sarebbero pochi dubbi...