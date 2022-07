Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

F1 | Alpine: ala più scarica e canali per avere più carico La squadra di Enstone sta producendo il massimo sforzo per cercare di aggiuntare il quarto posto nel mondiale Costruttori: dopo aver fatto debuttarea Silverstone le pance con lo scavo in stile Ferrari, i tecnici di Pat Fry hanno introdotto un'ala dietro con minore ersistenza all'avanzamento e delle novità alla parte anteriore del fondo.