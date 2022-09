F1 | Alpine: a Singapore un nuovo fondo per fare un grosso step

L’Alpine è impegnatissima nella lotta per il quarto posto nel mondiale Costruttori. La squadra di Enstone porterà a Singapore un nuovo fondo che dovrebbe risultare un grosso passo avanti nella capacità della vettura di generare carico aerodinamico, dopo il deludente risultato di Monza con le due A522 fuori dai punti, Esteban Ocon undicesimo e Fernando Alonso ritirato.

Il marchio transalpino conta di difendere e incrementare i 18 punti di vantaggio nella classifica riservata alle squadre, anche se Lando Norris con il settimo posto ottenuto con la McLaren nel GP d’Italia ha approfittato di un weekend deludente per le monoposto blu che poco si sono adattate al “tempio della velocità”.

Alan Permane, direttore sportivo del team Alpine F1 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Alan Permane, direttore sportivo Alpine, è fermamente convinto che il flop di Monza sia frutto di un caso isolato, e aspetta il GP di Singapore che dovrebbe esaltare le doti della A522 su un tracciato cittadino ad alto carico aerodinamico e basse velocità massime.

"Di sicuro quello di Monza è stato un risultato al 100% anomalo - ha ammesso Permane commentando il GP d'Italia -. Portiamo un nuovo fondo a Singapore che dovrebbe darci incremento molto importante nel carico aerodinamico. Torneremo a essere dove dovremmo e non vediamo di andare anche a Suzuka con questa configurazione di macchina. Credo che avremo modo di divertirci...".

Alpine F1 A522, dettaglio tecnico della beam wing superiore piatta Photo by: Jon Noble

In Alpine sono sorpresi per la delusione di Monza che è arrivata dopo la gara di Spa-Francorchamps nella quale la vettura era stata competitiva anche nella configurazione a bassa resistenza…

"Non ci aspettavamo di essere in lotta, ma pensavamo che saremmo andati bene. Le indicazioni del venerdì erano positive, poi tutto è diventato più difficile e ancora non abbiamo capito il perché. Senza DRS eravamo più veloci della McLaren e delle vetture che avevamo intorno, poi siamo andati in crisi con una vettura difficile da guidare in qualifica, tant’è che i piloti hanno ammesso di aver commesso degli errori”.

“E domenica non avevamo il passo che si era visto venerdì pomeriggio, quando Fernando ha provato la gomma media e pensava di aver trovato un assetto fantastico. Era veloce, con i serbatoi pieni poteva reggere un ritmo da 1’26” basso, mentre domenica non siamo riusciti nemmeno ad avvicinarci”.