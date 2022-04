F1 | Alpine: a Imola con significativi aggiornamenti aerodinamici

Imola non è attesa solo per essere la prima tappa europea del Mondiale 2022 di Formula 1, né solo per essere il primo assaggio della nuova era del Circus iridato in Italia, ma anche perché sarà la prima, grande occasione per scorgere novità significative sulle monoposto.

Il Gran Premio dell'Emilia Romagna, che si terrà proprio sul tracciato che sorge in riva al Santerno, sarà il quarto appuntamento della stagione, dunque un primo momento propizio per i team, che inizieranno a portare aggiornamenti importanti per le rispettive vetture.

Tra queste ci sarà Alpine, team che dopo le prime tre gare ha la giusta ambizione di lottare almeno per il quarto posto nel Mondiale Costruttori. Ad annunciare l'arrivo di nuove componenti è stato il team principal Otmar Szafnauer.

"Porteremo alcuni aggiornamenti a Imola, questo è sicuro", ha dichiarato il manager statunitense. "Non sarei sorpreso se tutti portassero aggiornamenti a Imola. Nei miei 25 anni di attività, per qualunque motivo, nelle prime gare europee i team pianificavano di portare i primi aggiornamenti".

"Prima accadeva a Barcellona, ora succede a Imola. E' anche una questione numerica. E' la quarta gara. Quindi intorno alla quarta/quinta gara tutti portano novità. Anche noi porteremo delle cose. Saranno tutte componenti dedicate all'aerodinamica".

Szafnauer ha anche ammesso che alcune di queste novità dovrebbero essere legate al fondo delle A522: "E' una delle componenti che fa la differenza più grande. Questo è uno dei pezzi che sta cambiando. Dovrebbe essere un aggiornamento significativo", ha concluso il manager ex Racing Point e Aston Martin Racing.