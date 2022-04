F1 | AlphaTauri vuole migliorare: a Imola arrivano aggiornamenti

AlphaTauri ha iniziato il Mondiale 2022 di Formula 1 nella maniera meno attesa, ovvero faticando non poco. Se si guarda alla classifica piloti è facile constatare come le AT03 siano sempre arrivate a punti tra Bahrain, Arabia Saudita e Australia, ma portando a casa appena 10 punti complessivi.

Yuki Tsunoda è andato a punti a Sakhir, portandone a casa 4. 6 invece quelli conquistati da Pierre Gasly tra Jeddah (4) e l'Albert Park (2), che vale al team appena l'ottavo posto nella classifica generale Costruttori.

Dalle prime 3 uscite della nuova stagione è possibile capire che la AT03 sia una buona monoposto, ma non all'altezza delle aspettative iniziali e ancora troppo fragile, caratteristica per cui Gasly e Tsunoda hanno dovuto lasciare per strada diversi punti.

Chiuso il primo trittico extra euripeo, ora la Formula 1 si appresta a svolgere il primo fine settimana nel Vecchio Continente. Per la precisione, il gran premio di svolgerà a Imola, gara di casa di AlphaTauri che ha sede a Faenza e che ha nell'Enzo e Dino Ferrari il tracciato in cui ha fatto più prove nel corso degli ultimi anni.

Per la gara di casa il team diretto da Franz Tost ha preparato novità importanti. Ad annunciarle è stato Pierre Gasly dopo aver portato a casa due punti nel fine settimana dell'Australia. L'obiettivo del team è migliorare le prestazioni delle AT03 per tornare a svettare nel pacchetto di mischia: il centro gruppo.

In Australia McLaren e Alpine hanno fatto vedere di avere mezzi per ambire al quarto posto nel Mondiale Costruttori e per questo il team italiano ha tutta l'intenzione di rispondere e farlo in maniera convincente davanti al proprio pubblico.

"Siamo solo alla terza gara dell'anno e poi la vettura sarà oggetto di aggiornamenti nel corso delle prossime settimane", ha dichiarato Pierre Gasly. "Mi fido del team e degli aggiornamenti che porteremo. A Melbourne abbiamo faticato maggiormente rispetto ai nostri rivali. La McLaren è tornata forte, ha fatto un bel passo avanti e Alpine pure. Possiamo essere contenti dei punti che abbiamo fatto, soprattutto considerando che siamo stati sfortunati con l'intervento della Safety Car in quel momento".

"Non vedo l'ora di correre a Imola perché avremo un paio di parti nuove sulla macchina. Non siamo lenti, ma abbiamo bisogno di un po' di sviluppo per la AT03 se vogliamo tenere il passo con i nostri diretti concorrenti".

"Per noi Imola sarà importante, non vedo l'ora di vedere cosa riusciremo a ottenere. Ci correremo con la nuova generazione di monoposto, nuovi regolamenti. Sappiamo che questa è una stagione in cui gli sviluppi conteranno tantissimo e chi svilupperà meglio e più velocemente la propria vettura avrà un grande vantaggio sugli altri. Penso che per noi Imola sarà un grande test anche perché avremo parti nuove. Speriamo di ottenere le prestazioni che ci aspettiamo".

Al di là degli aggiornamenti per migliorare le prestazioni delle AT03, Gasly pensa che un altro tema molto importante sia l'affidabilità. La monoposto che nasce a Faenza ha in comune il retrotreno con le Red Bull RB18 e per questo - data la scarsa affidabilità delle monoposto di Verstappen e Perez - il francese non può certo dormire sonni tranquilli. Basti ricordare il ritiro prematuro del Bahrain, con il retrotreno in fiamme della AT03 numero 10.

"Per ciò che riguarda l'affidabilità, non sappiamo ancora cosa sia successo a Verstappen all'Albert Park. Però è un fatto che l'affidabilità sia una cosa su cui AlphaTauri deve migliorare", ha concluso il francese.