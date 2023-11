F1 | AlphaTauri: un venerdì povero ha portato ai punti nella sprint

Se nella parte alta della classifica la situazione è sostanzialmente delineata, con la lotta tra Mercedes e Ferrari per il secondo posto nel costruttori, la vera sfida si sta giocando nella parte più arretrata dello schieramento, con Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo e Haas che si stanno provando a giocare il settimo posto finale.

Fino a qualche settimana fa, la posizione della squadra di Grove sembrava piuttosto salda, soprattutto grazie all'incostanza dei rivali, dato che sia Alfa Romeo che Haas avevano ben figurato in qualche appuntamento, ma senza trovare la continuità necessaria per contrastare una Williams andata a punti in cinque degli ultimi sette Gran Premi. Tuttavia, grazie ai pacchetti portati a Singapore e ad Austin, anche AlphaTauri ha compiuto dei visibili passi in avanti, tanto da sopravanzare le altre due squadre motorizzate Ferrari e inserirsi di prepotenza per la lotta al settimo posto, che ora non sembra più un sogno irrealizzabile.

Il weekend del Messico era tra quelli su cui la scuderia di Faenza aveva puntato in maniera importante, perché era conscia che la AT04 avrebbe potuto ben figurare grazie alle sue qualità in termini di trazione meccanica e carico complessivo, pur soffrendo sui rettilinei a causa dell’alto drag. Per questo, dopo l’ottimo piazzamento in terra messicana, AlphaTauri sperava di potersi confermare competitiva anche in Brasile, ma le qualifiche del venerdì hanno raccontato una storia diversa, con entrambe le monoposto eliminate già al termine del Q1. A pensare erano stati più elementi: da una parte il fatto che nel suo ultimo tentativo Yuki Tsunoda avesse incontrato un po’ di traffico, dall’altra le difficoltà di Daniel Ricciardo nella prima chicane, dove in più occasioni era giunto all’errore mancando il punto di corda.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Daniel Ricciardo ha faticato soprattutto nella prima chicane in qualifica, commettendo anche un errore che gli è costato l'uscita in Q1

La cocente delusione delle qualifiche aveva lasciato sorpresi anche gli ingegneri stessi della scuderia italiana, che in realtà pensavano di avere dalla propria una monoposto competitiva, abbastanza da pensare di potersi giocare l’accesso alla Q3, o comunque posizioni attorno alla top ten. “Pensavamo che la vettura fosse ragionevolmente competitiva. Era chiaro che i distacchi erano ridotti, come sempre accade a Interlagos, quindi durante le qualifiche abbiamo completato tre run con gomme morbide nuove con Yuki e due con Daniel. Anche se abbiamo migliorato in ogni run, oggi non avevamo un ritmo sufficiente per passare alla Q2, il che è stato frustrante considerando che il distacco era inferiore a un decimo. Sapevamo che non saremmo stati competitivi come in Messico, ma ci aspettavamo di più di quanto abbiamo ottenuto oggi".

Il fatto di aver concluso la qualifica già al termine della Q1 ha cambiato completamente gli scenari per il resto del weekend. Data la situazione, la miglior opportunità per centrare qualche punto utile per la classifica costruttori si è spostata sulla sprint e su un sabato da costruire da zero, dove infatti sono arrivate maggiori soddisfazioni. Già nella sprint shootout, dove le temperature hanno toccato punte superiori ai 50°C, ovvero circa 10°C più alte di quelle di inizio Q1 al venerdì, la musica è cambiata per la scuderia di Faenza, che ha ritrovato quelle qualità che aveva smarrito il giorno prima. Inoltre, le temperature più alte hanno portato altre squadre a soffrire maggiormente di surriscaldamento nel settore centrale, perendo così spunto. A ciò si è aggiunto un altro elemento: il fatto di essere stata eliminata già nella prima fase aveva fatto sì che il team italiano avesse ancora tanti nuovi set di pneumatici a banda rossa, al contrario di diversi rivali che, avendo superato il primo taglio, li avevano sfruttati nelle manche successive.

Sapendo che avrebbe patito sul lungo rettilineo e sull’allungo che porta a curva quattro, date le caratteristiche di alto drag della vettura tutt’ora irrisolte, il team aveva puntato su un’ala leggermente più scarica rispetto ad alcuni rivali della concorrenza. Ciò ha effettivamente permesso di trovare qualche km/h in più sugli allunghi, seppur dovendo in parte sacrificare la performance in curva, vero punto di forza della AT04. Chiaramente la possibilità di puntare su due gomme soft nuove da sfruttare al sabato ha pagato, anche se in realtà la mescola più tenera si è dimostrata comunque abbastanza flessibile, tanto da poter completare l'intera distanza della sprint.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Se si osserva il confronto con Mercedes, emerge come la AT04 abbia avuto dalla sua un vantaggio di circa 8 km/h sul lungo rettilineo, complice anche la scarsa competitività della W15 sugli allunghi in termini assoluti, ma ha pagato pegno soprattutto nella sequenza 7-8-9, perdendo prima spunto nella curva veloce, per poi accusare un deficit sul piano della trazione nella parte lenta. Ben diversa è la storia prendendo come metro di paragone le Ferrari, le quali al contrario avevano scelto di sacrificare la sprint per tenere il treno di soft nuove per la gara di domenica. In questo caso la AT04 può disporre in un margine a proprio favore proprio in quelle zone dove AlpahTauri aveva sofferto nel confronto con la Stella, ovvero nel settore centrale. Anche lo stesso Charles Leclerc a fine qualifica ha spiegato che probabilmente sarebbe stato possibile soffiare il sesto posto a Tsunoda, staccato di una sessantina di millesimi, ma il giapponese si è dimostrato capace di mettere insieme il giro giusto nel momento più propizio.

Come anticipato, il fatto di non aver superato la Q1 al venerdì aveva fatto sì che AlphaTauri si fosse ritrovata con diversi set di gomma soft nuovi da sfruttare sia nella Shootout che nella Sprint, potendo così pianificare una giornata all’attacco. Una situazione opposta a quella della Ferrari che, avendo un solo treno nuovo, aveva scelto di salvarlo per la gara di domenica, dovendo così affrontare entrambe le due sessioni del sabato con coperture usate. Ciò ha rappresentato un punto a favore per la scuderia faentina, non tanto nello spunto iniziale, bensì nella prima parte della corsa, dove hanno potuto sfruttare quel margine in più per tentare di combattere il duo di Maranello.

Nonostante una partenza tutt’altro che entusiasmante, dato anche un quasi contatto con Leclerc in curva due, Tsunoda è riuscito comunque a mantenere un’ottima settima posizione, approfittando anche dell’errore di Oscar Piastri, il quale nel frattempo era giunto lungo in curva quattro. Nonostante il pilota nipponico sia stato in grado di mantenersi in scia al monegasco sostanzialmente per tutta la corsa, in realtà non si è mai ritrovato nella posizione di poter attaccare, anche se il crollo verticale accusato da Lewis Hamilton sul finale ha permesso comunque di risalire fino al sesto posto finale, portando così a casa tre punti importanti.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Alle loro spalle, invece, Daniel Ricciardo ha subito subito il sorpasso da parte di Carlos Sainz, il quale si era così portato nell’ultima casella valida per conquistare un piazzamento a punti nella sprint. L’australiano, sfruttando anche il fatto che lo spagnolo della Rossa fosse costretto a dover fare circa 350 metri di lift and coast durante il giro per mantenere sotto controllo le temperature della Power Unit, ha provato in più occasioni ad attaccare il rivale, ma senza riuscire a portarsi davanti in maniera definitiva. Gli attacchi più concreti sono giunti verso metà gara in curva uno ma, sfruttando il DRS, Sainz è subito stato in grado di riprendersi la posizione. Questi duelli hanno poi permesso allo stesso Piastri di riguadagnare una posizione su Ricciardo, dando così la chance al pilota del Cavallino di riprendere fiato e giungere ottavo sul traguardo.

Al termine della corsa, al di là de punti guadagnati, Tsunoda ha voluto sottolineare i progressi compiuti dalla AlphaTauri, in particolare con il pacchetto portato ad Austin, che ha contribuito a garantire maggior carico e un miglior bilanciamento, dando così maggior fiducia ai piloti: ”Credo che gli aggiornamenti apportati ad Austin abbiano rappresentato un buon passo avanti e, soprattutto da lì, sappiamo di avere il ritmo e quale direzione da prendere per quanto riguarda il set up. E questo ci ha dato un po' di fiducia in più per il resto delle gare. È stato un buon punto di svolta".