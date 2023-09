F1 | AlphaTauri: Tsunoda e Ricciardo confermati per il 2024

AlphaTauri non cambia. Anzi, rilancia. Il team che ha sede a Faenza ha annunciato oggi di aver rinnovato il contratto dei propri piloti titolari, Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo, anche per la prossima stagione di Formula 1.

Un annuncio ben lontano dall'essere una sorpresa. Le voci, insistenti, circolavano nel paddock da diversi giorni e ora è arrivata l'ufficialità con il comunicato diramato dalla Scuderia AlphaTauri. Inoltre, Motorsport.com vi aveva già reso nota la trattativa andata in porto tra il team e i due alfieri in un articolo anteprima.

Nel 2024 il team italo-austriaco cambierà tante cose: il nome, il main sponsor, il team principal (Laurent Mekies, che ha lasciato la Ferrari da qualche settimana). Ma i piloti saranno uno dei punti fermi da cui ripartire per cercare di invertire la tendenza delle ultime stagioni, che ha visto la squadra attualmente diretta da Franz Tost scivolare nella graduatoria Costruttori sino a occupare, a oggi, l'ultima, vestendo i panni del fanalino di coda del Circus iridato.

Yuki Tsunoda correrà così con AlphaTauri per il quarto anno consecutivo. Il suo debutto con il team faentino, e in Formula 1, è avvenuto all'inizio del 2021. Da allora, sino a oggi, il giapponese ha totalizzato 47 punti in tre stagioni e ottenuto il 14esimo posto assoluto come miglior piazzamento nel Mondiale Piloti. Il miglior risultato in un gran premio, invece, è stato ottenuto al Gran Premio di Abu Dhabi nel 2021, con il quarto posto finale. Quest'anno, invece, gli arrivi a punti sono stati tre. Tre decimi posti arrivati in Australia, Azerbaijan e Belgio.

"Non vedo l'ora di continuare a lottare e a collaborare con la squadra e con Daniel. Ovviamente, spingerò al massimo per il resto della stagione e oltre, per progredire come pilota. Sono grato alla Red Bull e alla Honda, per aver continuato a sostenermi e a credere in me, e sono molto felice e grato di continuare la partnership".

Daniel Ricciardo è invece tornato a correre per il team faentino quest'anno, a distanza di 10 anni dall'ultima gara svolta nel 2013, prendendo il posto di Nyck De Vries a partire dal Gran Premio di Ungheria. Per lui solo due gran premi senza punti prima di infortunarsi alla mano al Gran Premio d'Olanda, dove ha riportato la frattura a un osso in un incidente nel corso delle prove libere.

"Sono entusiasta di guidare di nuovo con Yuki il prossimo anno e di continuare il viaggio con la Scuderia AlphaTauri. Dopo i progressi già compiuti e i piani per il futuro, è un momento entusiasmante per la Scuderia. Stiamo costruendo ed è una sensazione fantastica. C'è molto lavoro da fare, ma stiamo andando nella giusta direzione e c'è molto da guardare avanti. Avanti con il 2024!".

La conferma di Tsunoda e Ricciardo significa anche che Liam Lawson, salvo grosse sorprese, sarà costretto a tornare terzo pilota e pilota di riserva sia di Red Bull Racing che di AlphaTauri nel corso della prossima stagione, ma pronto comunque a subentrare qualora vi fosse la necessità.

Per Lawson le porte della Formula 1 dovrebbero tornare ad aprirsi nel 2025, quando il contratto di Sergio Perez con la Red Bull scadrà e sarà possibile che uno dei piloti AlphaTauri prenda il suo posto, lasciando a propria volta il sedile libero nel team satellite.

AlphaTauri ha fatto sapere che il neozelandese tornerà a ricoprire il ruolo di riserva, tester e addetto al simulatore per aiutare Red Bull e AlphaTauri nel corso della stagione 2024, ossia facendo un passo indietro in attesa di farne uno avanti l'anno successivo.

Liam Lawson ha esordito in Formula 1 questa stagione per sostituire l'infortunato Daniel Ricciardo al Gran Premio d'Olanda. Lawson è salito in macchina al Gran Premio d'Olanda di Zandvoort, a weekend già iniziato, cogliendo subito un buon 13esimo posto. Ha saputo fare meglio il fine settimana successivo, sfiorando la zona punti al Gran Premio d'Italia chiudendo 11esimo. Poi ecco i primi punti della carriera arrivati al Gran Premio di Singapore, con il nono posto di Marina Bay.

"Il prossimo anno il regolamento tecnico rimarrà in gran parte invariato", ha dichiarato Franz Tost, Team Principal della Scuderia AlphaTauri, "Ed era quindi logico puntare sulla continuità anche nella formazione dei piloti. Sono molto soddisfatto dello sviluppo che Yuki ha mostrato negli ultimi due anni e mezzo con la nostra squadra e con la grande esperienza di Daniel nelle gare avremo una delle coppie di piloti più competitive sulla griglia nel 2024".

"Peter (Bayer) e Laurent (Mekies) avranno un'ottima coppia per iniziare la nuova stagione nella giusta direzione. Per quanto riguarda Liam, che ha impressionato tutti nelle sue gare finora, aiuterà sicuramente la squadra nel suo ruolo di sviluppo come terzo pilota, e sono sicuro che avrà presto un futuro in Formula 1".

Queste invece le dichiarazioni di Peter Bayer, amministratore delegato della Scuderia AlphaTauri: "Siamo in una posizione privilegiata, in cui abbiamo accesso a diversi grandi talenti del mondo Red Bull. Questo è un merito del lavoro che il dottor Marko ha svolto per molti anni".

"Sia Daniel che Yuki non solo hanno dimostrato una fantastica abilità in gara, ma sono anche grandi ambasciatori globali del nostro team e del nostro sport. Liam si è messo sotto i riflettori della F1 in sole tre gare e sono molto felice che possiamo continuare a prepararlo per il suo futuro".

Liam Lawson, AlphaTauri Photo by: Red Bull Content Pool