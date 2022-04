F1 | AlphaTauri, Tost avverte: "Siamo 2 passi indietro ai rivali"

Dopo 4 gare delle 23 in calendario AlphaTauri ha stilato un primo, importante bilancio di questo inizio di stagione 2022 di Formula 1. Il team che ha sede a Faenza, tramite il suo team principal Franz Tost, ha fotografato la situazione in cui si trova la squadra.

Settima nel Mondiale Costruttori con 16 punti totali, AlphaTauri, in realtà, è molto vicina al sesto posto ora detenuto da Alpine. La Casa francese è a 22, così come dal quinto posto di Alfa Romeo. Anche il team svizzero è vicino avendo totalizzato 25 punti, ma a preoccupare i vertici del team sono due fattori molto importanti: la competitività e l'affidabilità.

Le AT03, infatti, sembrano essere deficitarie di entrambe queste caratteristiche, fondamentali per tutte le monoposto che aspirano a ottenere risultati importanti in Formula 1. La squadra austro-italiana è sempre arrivata a punti, ma a preoccupare è il divario prestazionale proprio con Alpine e con Alfa Romeo.

"Attualmente direi che siamo due passi indietro rispetto ai nostri rivali, non solo uno", ha dichiarato Tost a Motorsport.com. "Pertanto dobbiamo recuperare, e dovremmo anche evitare di fare certi errori come nelle qualifiche, perché le monoposto che lottano per la parte centrale dello schieramento sono tutte molto vicine. Se si fa un piccolo errore, ci si ritrova tagliati fuori".

"In questo momento ci manca sia prestazione che affidabilità", ha continuato Tost parlando a Formel1.de, sito che fa parte del gruppo Motorsport Network. "Se non miglioriamo, il quinto posto nel Mondiale Costruttori non potrà essere alla nostra portata".

"Dobbiamo migliorare prestazioni e affidabilità, altrimenti non avremo alcuna possibilità di centrare i nostri obiettivi. Abbiamo ancora enormi problemi in arrivo. O meglio, li avrà Yuki. Dovrà partire molto indietro in alcune gare della stagione e questo mi preoccupa, perché in realtà non era una situazione prevista".