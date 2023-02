F1 | AlphaTauri svela la livrea della AT04 con tocchi di rosso

Per decenni New York è stata considerata il centro del mondo, e per più motivi. Nel corso degli ultimi giorni, almeno per quanto riguarda lo sport, è tornata a esserlo. Dopo Red Bull Racing, anche AlphaTauri ha presentato la propria livrea con cui renderà riconoscibili le proprie monoposto nel Mondiale 2023 di Formula 1. Lo ha fatto stasera alla Appel Room del Lincoln Centre che trova sede nell'omonima piazza, a pochi passi da Central Park.

Il team diretto da Franz Tost ha colto l'occasione per dare visibilità mondiale al brand d'abbigliamento di Red Bull – AlphaTauri, appunto – e, allo stesso tempo, avere un ritorno mediatico molto importante da quando gli Stati Uniti hanno incrementato il loro interesse nei confronti del Circus iridato.

Il blu e il bianco ci sono, e questa non può essere una novità. I due colori, nei tre anni precedenti, hanno regalato sempre livree tra le più belle ed eleganti degli ultimi anni, così come la moda impone. Ma quest'anno qualcosa è cambiato. Per la verità nulla di sconvolgente, ma un tocco di tono caldo che spezza il dominio creato dal colore freddo (il blu) e quello neutro (il bianco).

Sprazzi di rosso sono apparsi sull'Halo, sui deviatori di flusso davanti alla bocca delle pance, sui deviatori di flusso attaccati alle ruote anteriori, sugli specchietti e sull'ala posteriore. Tutto questo è stato visibile sulla vecchia AT03, manichino utilizzato per presentare la veste delle AT04 che scenderà in pista per la prima volta nello shakedown previsto il 14 febbraio sul tracciato Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Tocchi di colore caldo non per vezzo, ma per necessità.

L'arrivo di Orlen, sponsor polacco che ha lasciato Alfa Romeo Racing dopo qualche stagione, ha imposto la leggera revisione di una livrea che ha sempre funzionato in tutte le sue declinazioni. Ma, a ben vedere, il rosso non è l'unica novità della veste presentata nella notte italiana a New York. Anche le disposizioni del bianco e del blu sono state modificate rispetto allo schema di colori utilizzato nel 2022.

Il muso passa dal blu al bianco. La vettura è completamente tagliata in due: l'anteriore bianco poi, dall'abitacolo al retrotreno, ecco il blu che diventa protagonista e il logo di AlphaTauri che prende per intero le due fiancate partendo dall'airscope arrivando all'attacco della carrozzeria al fondo della vettura.

Le ali, sia quella anteriore che quella posteriore, rimangono nere per risparmiare qualche grammo di peso. Spicca il tricolore italiano sulla parte interna delle paratie dell'ala anteriore e sulla parte esterna di quelle dell'ala posteriore. Spicca anche un piccolo tocco di rosso nella parte più interna dei copricerchi in metallo – quella più vicina al dado che fissa la ruota al portamozzo - che riprenderà il motivo utilizzato nel resto della carrozzeria.

Le AT04 di Nyck De Vries e Yuki Tsunoda, dopo lo shakedown di Misano Adriatico previsto per il 14 febbraio, saranno protagoniste nell'unico test pre-stagionale del 2023 che si terrà a Sakhir, in Bahrain, pochi giorni prima del via della nuova stagione di Formula 1 proprio sullo stesso tracciato. La nuova monoposto sarà possibile vederla nella sua forma reale, dal vivo, solo nello shakedown e nei test.

Franz Tost, Team Principal della Scuderia AlphaTauri, ha dichiarato: "Come sappiamo, negli ultimi anni la Formula 1 ha visto un enorme aumento di popolarità grazie a Netflix e ai social media. È quindi estremamente importante continuare a crescere in questo mercato, ed è per questo che sono lieto che siamo riusciti a lanciare la nostra livrea 2023 qui oggi a New York per mostrare il nostro apprezzamento al pubblico statunitense. Allo stesso modo, penso che sia fantastico che AlphaTauri abbia potuto esporre la sua nuova collezione all'evento, dato che quest'anno è la prima volta che venderanno i loro capi d'abbigliamento qui in America".

Yuki Tsunoda, alla terza stagione con il team faentino, ha commentato: "Mi sono divertito molto questa settimana a New York ed è stato anche bello partecipare all'evento qui oggi, è uno scenario così bello sia per la collezione di moda che per la nostra nuova livrea 2023". I classici colori della Scuderia AlphaTauri stanno benissimo accanto ai nuovi abiti e non vedo l'ora di provarli entrambi questa stagione!".

Nyck de Vries, al primo anno in AlphaTauri e sostituto di Pierre Gasly, ha aggiunto: "Mi è piaciuto molto partecipare al mio primo evento come pilota della Scuderia AlphaTauri, l'opportunità di rappresentare il marchio alla New York Fashion Week è stata estremamente speciale per me, e mi ha fatto capire cosa significa il marchio. La livrea ha un aspetto fantastico e si può vedere come la collezione A/I sia stata ispirata, quindi non vedo l'ora di vederla in pista".

"L'ingresso nel mercato statunitense è un altro passo della nostra espansione", ha dichiarato Ahmet Mercan, CEO di AlphaTauri. "Il nostro obiettivo è quello di far conoscere meglio AlphaTauri e siamo convinti che la coerente espansione della nostra rete di vendita darà un importante contributo in tal senso".