F1 | AlphaTauri prova gli attacchi dello specchietto tipo W13

L’AlphaTauri spesso viene considerata nel gruppo Red Bull la squadra che deve fare gli esperimenti che poi vengono utili per il team di Milton Keynes.

I ripetuti guai alle power unit RBPTH001 montate sulle AT03 ne sono un chiaro esempio, con Pierre Gasly e Yuki Tsunoda che hanno già dovuto fare ricorso al motore 2 nel secondo appuntamento stagionale, ne sono un chiaro esempio, ma è passato piuttosto inosservato un esperimento che i tecnici diretti da Jody Eggington hanno voluto fare, dopo le polemiche sui supporti degli specchietti della Mercedes W13.

Sulla monoposto di Faenza, infatti, hanno fatto la loro comparsa tre piccoli deviatori di flusso sagomati sulla pancia e solo uno di questi tre flap esercita la funzione di attacco del retrovisore alla fiancata: la freccia bianca indica la modifica che è stata introdotta sulla AT03.

La totale mancanza di competitività della W13, che finora si è rivelata una macchina sbagliata partorita da James Allison e Mark Elliott, ha spento ogni forma di polemica sulla soluzione introdotta dalla Mercedes nei test in Bahrain. La FIA ha considerato l’interpretazione del team di Brackley nello spirito del regolamento per cui non deve sorprendere se vedremo un proliferare di concetti analoghi.

In AlphaTauri hanno avuto la possibilità di misurare quale sia l’effettivo apporto di una soluzione di micro-aerodinamica che la Mercedes ha un po’ usata come uno… specchietto per le allodole.