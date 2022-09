F1 | AlphaTauri: nuovo naso sul muso e diversa ala anteriore

F1 | Sky rinnova i diritti in esclusiva fino al 2027

In Italia la F1 sarà su Sky fino al 2027. Copertura live in esclusiva di tutte le gare, le qualifiche e le sessioni di prove libere su Sky Sport F1 e in streaming su NOW, con una selezione di GP in diretta anche su TV8. Il meglio della tecnologia, con i GP anche in 4K.