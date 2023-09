F1 | AlphaTauri: nel 2024 pannelli digitali per cambiare sponsor

Il mondo del marketing e degli sponsor in Formula 1 giorno dopo giorno continua ad assumere sempre più importanza, in particolare dopo il recente boom di popolarità incontrato dalla massima serie negli ultimi anni. Per questo si cercano nuove opportunità utili a coinvolgere partner che possano contribuire attraverso degli investimenti alle spese del team.

Dal momento in cui Zak Brown ha fatto il suo ingresso nel team in qualità di CEO, ad esempio, McLaren è stata in grado di attirare tante aziende, cercando di coinvolgere quanto più possibile i partner per incrementare le proprie entrate e trovare i soldi necessari per coprire la crescita della squadra e delle infrastrutture. Ad esempio, durante lo scorso campionato sulla MCL36 erano apparsi dei pannelli digitali dinamici, in modo da poter cambiare il logo degli sponsor ai lati dell’abitacolo a seconda delle fasi di gara e delle inquadrature.

Un’idea che, in realtà, non era nata con la McLaren, ma che affondava le sue origini nella Manor, piccolo team di Formula 1 scomparso nell’inverno del 2016 a causa della mancanza di fondi. Al tempo, la squadra collaborava con un’azienda che si occupa di fornire a diverse squadre i materiali necessari per le livree e l’allora CEO Mark Turner stava cercando un modo per cambiare rapidamente le scritte degli sponsor.

I pannelli testati sulla McLaren nella passata stagione Photo by: McLaren

Turner ha poi fondato Seamless Digital, la società che si occupa della realizzazione di questi pannelli, i quali non hanno un particolare impatto sull’aerodinamica dato che sono inglobati nella carrozzeria. Inoltre, il loro peso è piuttosto contenuto, dato che si parla di 200 grammi per tutto il sistema. Dopo aver mostrato i primi concept alla FOM e aver intavolato delle trattative con i team, la tecnologia ha fatto il proprio debutto con la McLaren l’anno scorso, allargandosi poi quest’anno ad altre scuderie.

Ad esempio, AlphaTauri ha testato i display nelle prove libere degli ultimi appuntamenti e, a partire dalla prossima stagione, saranno integrati sulla nuova monoposto in maniera definitiva.

Fabian Wrabetz, Direttore Marketing e Comunicazione della Scuderia AlphaTauri ha spiegato: “Siamo lieti di lavorare a stretto contatto con Seamless Digital per integrare la loro tecnologia di branding dinamico sulle nostre auto e abbiamo una visione condivisa di sbloccare nuovi modi per la nostra squadra e i nostri partner di coinvolgere i fan.

Nuovo display elettronico sulla vettura di Yuki Tsunoda, testato durante le prove libere in questa stagione Photo by: Red Bull Content Pool

“Siamo lieti di aver concluso i nostri test approfonditi durante la stagione 2023 per garantire che le prestazioni siano al primo posto. Grazie alla tecnologia superleggera e all'assenza di impatto aerodinamico, i nostri ingegneri sono rimasti impressionati dall'approccio di Seamless Digital alle prestazioni per soddisfare le esigenze delle gare competitive".

"Con la F1 che comanda e continua a crescere un'enorme audience televisiva globale, gli sponsor vogliono qualcosa di più di un semplice branding statico. La nostra tecnologia offre la possibilità di adattare il messaggio a seconda della situazione e delle esigenze di comunicazione; il risultato è la flessibilità sia per il team che per gli sponsor. Siamo entusiasti del fatto che sempre più squadre, come la Scuderia AlphaTauri, si affidino a noi per ottenere un branding dinamico nell'azione”, ha poi aggiunto Mark Turner, fondatore e CEO di Seamless Digital.