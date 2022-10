F1 | AlphaTauri: la paratia laterale in stile Mercedes

L’AlphaTauri ha cambiato l’anteriore della AT03. Le prime immagini che sono arrivate da Singapore hanno puntato l’attenzione sul muso e la parte centrale dell’ala anteriore, per un cambiamento di filosofia che ha portato anche la squadra di Faenza a scegliere la presenza di un piccolo cucchiaio sotto al naso, rinunciando al profilo principale che andava ad infulcrarsi al muso dopo una curvatura verso l’alto.

Gli aerodinamici di Jody Egginton hanno lavorato anche sulla parte esterna dell’ala anteriore, introducendo un concetto che è stato sviluppato per primo dalla Mercedes sulla deludente W13.

AlphaTauri AT03 : ecco il nuovo muso più alto con l'ala anteriore a cucchiaio nella parte centrale Photo by: Giorgio Piola

Anche sulla AT03 si può notare come la parete della paratia laterale sia stata alzata grazie ai flap dell’ala anteriore che sono stati completamente ridisegnati in modo tale da moltiplicare l’effetto out wash dei flussi destinati ad aggirare la ruota anteriore con un vistoso canale nel quale l’aria viene indirizzata per seguire gli studi di galleria del vento.

Sarà interessante scoprire se questo nuovo orientamento aerodinamico sarà in grado di migliorare le prestazioni dell’AlphaTauri, visto che i risultati conseguiti finora non sono stati in linea con le aspettative del team principal, Franz Tost che puntava al quinto posto nel mondiale Costruttori anziché all’ottavo di oggi.