AlphaTauri: grande show a Salisburgo, la AT01 a Misano

L'Hangar-7 dell'aeroporto di Salisburgo è un edificio unico che ospita una parte della storica flotta di aerei Flying Bulls, una sorta di sala giochi di Dieter Mateschitz, grande patron della Red Bull. 1200 tonnellate di acciaio e 380 di vetro che compongono un edificio dall’architettura unica, così come unico è il contenuto.

Nel grande open-space spicca un DC6 Douglas appartenuto al generale Tito, esemplare unico costruito nel 1958, sullo sfondo (nell’Hangar 8) la collezione prosegue con un numero notevole di aeromobili di ogni tipo ed età.

“Sarà qualcosa di diverso, vedrete”, è il messaggio che accoglie all’ingresso il ristretto numero di inviati alla presentazione dell’Alpha Tauri, la prima Formula 1 dell’ex Toro Rosso che affronterà il Mondiale 2020.

Nulla trapela sullo show, neanche dagli chef del quotato ristorante Ikarus (ospitato dalla struttura) e che per l’occasione hanno assistito a tutti i preparativi della serata. In effetti chi si aspettava una classica presentazione, con la nuova monoposto al centro della scena, si è ritrovato fuori strada. Il leitmotiv della serata è stato l’arrivo nel team di un nuovo brand, e la scaletta è stata rispettata con una regia di grane qualità e una notevole presenza scenica.

Si è iniziato con una sfilata dei capi Alpha Tauri, poi le divise che utilizzerà la squadra F1 nel 2020 ed infine sono apparsi Franz Tost insieme a Pierre Gasly e Daniil Kvyat, annunciati dall’inossidabile David Coulthard, nelle vesti di cerimoniere.

Rispettando la tradizione, il team principal della Toro Rosso non ha lasciato spazi all’interpretazione: “Puntiamo al quinto posto in campionato. Perché? I dati in galleria dicono che abbiamo fatto un passo avanti importante, il motore Honda è in continuo miglioramento e abbiamo due piloti che conosciamo bene e che sono stati in grado lo scorso anno di salire sul podio”.

Tost ha avuto il merito di riportare l’evento sul fronte ‘racing’, ma forse non è neanche la sede esatta per parlare troppo di tecnica o approfondimenti sportivi.

L’evento ha sposato la vetrina Formula 1 con un investimento importante da parte di un nuovo brand di abbigliamento che ovviamente è sempre della famiglia Red Bull. Lo show, la livrea molto elegante di vettura e piloti, ha fatto quasi passare inosservato un dettaglio che proprio dettaglio non è. La monoposto 2020, quella vera, non si è palesata all’Hangar-7, essendo in un box dell’autodromo di Misano Adriatico dove domani muoverà i primi passi.

I rappresentanti della squadra ed i piloti presenti all’evento di Salisburgo domani mattina avranno una sveglia decisamente anticipata, visto che alle sei in punto è previsto il volo che da Salisburgo decollerà in direzione di Rimini.

Da lì il transfer a Misano dove la vera nuova monoposto (denominata AT01) muoverà i primi passi con Gasly e Kvyat che si alterneranno alla guida. Finito lo show, inizierà la lunga stagione 2020...