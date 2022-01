F1 | AlphaTauri: Gasly gira a Imola con la AT01

L’AlphaTauri ha dato il via alla stagione 2022: la squadra di Faenza è impegnata a Imola con Pierre Gasly al volante della AT01, vale a dire la monoposto di due anni fa. Il forte pilota francese ha l’opportunità di rimettersi al volante di una F1 dopo la sosta invernale, rompendo il ghiaccio all’Enzo e Dino Ferrari.

Gasly ha trovato delle buone condizioni meteo, anche se in Emilia fa molto freddo: Pierre, che ha concluso la scorsa stagione al nono posto nel mondiale piloti con 110 punti, è molto carico al pensiero che le nuove regole della F1 che introducono le monoposto a effetto suolo possano, almeno sulla carta, avvicinare le squadre minori alle prestazioni dei top team.

In attesa che l’AlphaTauri mostri la AT03 dotata del motore Honda, la squadra romagnola ha rimesso in moto in contemporanea con la Ferrari che a Fiorano sta facendo girare Robert Shwartzman sulla SF21 nel primo di quattro giorni di collaudo.

Pierre Gasly, AlphaTauri Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images