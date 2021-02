AlphaTauri: filming day della AT02 a Imola

L’AlphaTauri è a Imola con la AT02-Honda pronta per fare il suo debutto in pista. La nuova monoposto curata da Jody Eggington effettuerà oggi all’Enzo e Dino Ferrari i 100 km che sono autorizzati dalla Federazione Internazionale con l’uso di gomme Pirelli demo per i filming day.

Il team di Faenza utilizzerà entrambi i piloti, ma, mentre Yuki Tsunoda, sta portando avanti un intensivo programma di test che si concluderà domani con l’uso della Toro Rosso STR14 e iniziato già ieri, ci sarà la prima uscita stagionale di Pierre Gasly che si è ristabilito dal Covid, dopo che il francese è stato contagiato dal virus.

A Imola splende un bel sole e la giornata sembra ideale per ospitare lo shake down di una monoposto molto attesa dopo le belle cose mostrate nel campionato scorso: ricordiamo la vittoria di Pierre Gasly nel GP d’Italia e il quarto posto di Daniil Kvyat nel GP dell’Emilia Romagna.

La AT02 non è altro che una evoluzione della macchina romagnola dello scorso campionato, con l’evidenza di un muso più stretto e degli interventi nella sospensione anteriore. È molto probabile che durante il filming day giri già la vettura nella versione che sarà schierata ai test in programma dal 12 al 14 marzo in Bahrain.

Nel team diretto da Franz Tost c’è molta attesa anche sulla power unit Honda RA621H della quale si dice un gran bene: i miglioramenti apportati dai tecnici giapponesi riguardano sia il 6 cilindri turbo che il sistema ibrido.