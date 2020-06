AlphaTauri: filming day a Imola il 24 giugno con la AT01

L’AlphaTauri sarà la prima monoposto di Formula 1 a girare a Imola dopo che l’autodromo Enzo e Dino Ferrari si è visto rinnovare la licenza di circuito di Grado 1 che può ospitare eventi della massima serie.

La squadra di Faenza, infatti, il 24 giugno organizza il secondo filming day che la FIA concede ai team di Formula 1 e farà scendere in pista i due piloti titolari, Pierre Gasly e Dany Kvyat, che avranno l’opportunità di riprendere confidenza con una monoposto di F1 prima di effettuare il debutto stagionale nel GP d’Austria del 5 luglio a Spielberg.

L’AlphaTauri è solita andare a Misano per gli shakedown e i filming day, ma la pista romagnola è già stata prenotata da Ducati e Aprilia che sosterranno dei test di MotoGP il 23 e 24 giugno.

Imola, quindi, è risultata la scelta più logica, tanto più che il tracciato emiliano è l’alternativa al Mugello per la seconda gara italiana di Formula 1 dopo Monza.

A differenza dei piloti Mercedes che hanno girato martedì e mercoledì a Silverstone con una Mercedes W09 vecchia di due anni, potranno percorrere 100 km con la AT01 che sarà già in configurazione aerodinamica per l’Austria, montando gli aggiornamenti previsti per metà stagione.

L’AlphaTauri dovrà scendere in pista con pneumatici demo, ma le informazioni che si potranno raccogliere saranno utili anche ai motoristi della Honda e ai “cugini” della Red Bull Racing sulle aperture di raffreddamento da usare a Spielberg, circuito che sommerà il calore estivo all’aria un po’ rarefatta dei 700 metri di quota.

Qualcuno ha pensato che lo staff diretto da Jody Eggington potesse portare a Imola anche una Toro Rosso STR13 ricolorata AlphaTauri, per dare la possibilità a Pierre Gasly e Daniil Kvyat di girare in contemporanea, offrendo magari uno slot anche a Max Verstappen, che, invece, non può girare con una Red Bull 2018 semplicemente perché la monoposto sarebbe senza la power unit Renault.

Ma anche i giapponesi della Honda dovrebbero deliberare una power unit nella configurazione di un paio di anni fa e la cosa non sembra sia nei piani, sebbene da Milton Keynes vorrebbero mettere l’olandese nella condizione degli altri piloti che avranno l’opportunità di girare.

L’AlphaTauri sarà la seconda squadra che effettuerà un test con la monoposto 2020, dal momento che sarà preceduta della Racing Point con la RP20 che sarà impegnata a Silverstone la prossima settimana, mentre Mercedes, Ferrari e Renault ricorreranno a monoposto vecchie di due anni, ma senza vincoli di chilometraggio.