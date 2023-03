F1 | AlphaTauri delude: la AT04 ha drag e le serve più aderenza

Fuori dai punti, ma per un soffio. Spiegato così, potrebbe apparire facile etichettare l'avvio di stagione 2023 di AlphaTauri in maniera meno preoccupante di quanto la realtà abbia mostrato nel corso del fine settimana appena passato.

Yuki Tsunoda ha lottato con la Williams di Alexander Albon nell'ultima parte del Gran Premio del Bahrain per cogliere l'ultimo punto a disposizione, quello messo in palio dalla decima piazza. Il risultato è che il thailandese ha avuto la meglio, sfruttando una velocità di punta sui rettilinei della FW45 che ha fatto la differenza.

Williams e AlphaTauri, essendo due monoposto differenti, hanno anche caratteristiche diverse. E' normale che una delle due possa avere maggior propensione a sfoderare le sue armi sul rettilineo, mentre l'altra a esaltare le proprie in curva.

Ciò che però sembra non andare è la differenza tra le due macchine proprio sui rettilinei. Albon è stato in grado di difendersi da Tsunoda per una velocità di punta nettamente superiore a quella dell'AlphaTauri.

Il giapponese, al termine della gara, ha parlato esplicitamente di circa 12 km/h di differenza tra le due monoposto, un'enormità. E se il DRS aperto mitiga solo in parte il problema, quando è chiuso i problemi si moltipicano.

La AT04, stando a quanto affermato da Tsunoda, è sopraffatta dal drag, la resistenza all'avanzamento. Ma quello non è l'unico problema sorto nel primo weekend di gara del 2023.

"Al momento siamo solo 12 km/h più lenti della Williams. Quindi è un bel po'. Senza DRS abbiamo troppa resistenza aerodinamica, e allo stesso tempo non abbiamo molta aderenza per recuperare questa resistenza. Quindi, come ho detto, abbiamo bisogno di aderenza. O aderenza o meno resistenza aerodinamica".

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Beh, eravamo vicini, ma il fatto è che il mio vantaggio su di lui e il suo vantaggio su di me sono completamente opposti: io guadagno in curva, ma lui guadagna molto di più in rettilineo. Quindi questo mi ha reso persino frustrato, perché ogni volta che mi avvicinavo all'ultima curva, lui poteva semplicemente staccarsi, anche con il DRS aperto avevo lo stesso deficit di velocità. Quindi...".

Un altro fattore che ha impedito all'AlphaTauri di andare subito a punti è stata la cattiva partenza del giapponese. Il ritmo gara, tutto sommato, non è stato malvagio, ma non sufficiente a raggiungere gli standard che il team si è imposto. La AT04 non ha solo drag, ma ha anche meno aderenza di quanto le servirebbe, nonostante un comportamento decente in curva. Per questo Tsunoda non si è nascosto e ha invocato aggiornamenti quanto prima.

"Alla fine c'è mancato davvero poco per andare a punti. Credo che la partenza sia stata decisiva, ho perso un paio di posizioni nel primo giro, e nello stesso tempo il ritmo era davvero difficile da mantenere, una sorta di buon ritmo, ma non abbastanza".

"Siamo molto lontani. Siamo ancora lontani, credo, dal ritmo che vorremmo avere, appena mi metto dietro le macchine scivolano e surriscaldano le gomme, quindi sì, abbiamo bisogno di più grip in generale. Speriamo di riuscire a svilupparci nel corso della stagione, ma abbiamo bisogno di aggiornamenti il più presto possibile, altrimenti continueremo così per tutto l'anno".

"Non posso dire al momento quando questi aggiornamenti potranno arrivare, ma è solo che ci servono al più presto possibile, assolutamente. So quando arriveranno, ma non voglio dirlo", ha concluso il giapponese.