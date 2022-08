F1 | AlphaTauri con Lawson nelle FP1 di Spa. Una prova di 2023?

Spa-Francorchamps rappresenta la pista su cui riprenderà il Mondiale 2022 di Formula 1, ma anche il palcoscenico su cui tanti team hanno deciso di rispettare la regola che impone loro l'utilizzo di un pilota esordiente in due sessioni di Libere 1 durante la stagione corrente.

Tra le squadre che hanno deciso di sfruttare questa opportunità sul tracciato belga c'è AlphaTauri. Al volante della AT03 di Pierre Gasly ci sarà Liam Lawson, uno dei principali talenti dell'academy di Red Bull.

Il pilota neozelandese ha visto spalancarsi le porte di questa occasione dopo l'allontanamento dall'academy di Juri Vips. Lasciato libero l'estone, Red Bull ha ora in Lawson il principale candidato a salire in Formula 1 nel corso dei prossimi mesi.

Se Pierre Gasly sembra intoccabile - salvo ulteriori stravolgimenti del mercato piloti, già notevolmente sorprendente nelle settimane passate - il posto attualmente in bilico in seno alla squadra faentina è quello di Yuki Tsunoda.

Il giapponese ha fatto vedere ottimi sprazzi del suo talento, ma li ha alternati frequentemente a gare anonime o costellate da errori che di certo non hanno fatto piacere a Red Bull.

Helmut Marko si è detto grande estimatore di Tsunoda, riconoscendo il suo talento che già aveva fatto vedere in FIA Formula 2 tre anni fa e, come detto, a sprazzi in Formula 1. Eppure si sa: AlphaTauri è un team di passaggio, che serve proprio per trovare i piloti giusti da portare in Red Bull Racing.

Liam Lawson, AlphaTauri parla con i media Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sino a questo momento Tsunoda si trova in 16esima posizione nel Mondiale Piloti con 11 punti accumulati. L'ultima gara in cui ha preso punti, il Gran Premio di Spagna al Montmelò, è però lontanissima. Ben 7 gare senza arrivare il Top 10 iniziano a pesare.

Per questo motivo Red Bull sta valutando se sia il caso di promuovere Lawson in vista della prossima stagione. Tsunoda ha in mano il proprio destino: qualora dovesse fare bene nel corso della seconda parte della stagione, allora avrebbe ottime chance di mantenere il posto, altrimenti il neozelandese potrebbe scalzarlo.

Le Libere 1 a cui Lawson prenderà parte in questo fine settimana saranno un buon test per capire come risponderà non solo in pista, ma anche come riuscirà a interagire con gli ingegneri e il team. Per Lawson un'ottima opportunità nel presente, che potrebbe però trasformarsi nella chiave di volta per il suo futuro.