F1: AlphaTauri cambia la power unit sulla AT01 di Gasly

Non arrivano buone notizie in casa AlphaTauri. Pierre Gasly è costretto a sostituire il motore sulla propria monoposto dopo le difficili qualifiche del gran premio d'Ungheria, in cui è riuscito comunque a cogliere il decimo tempo qualificandosi per la Q3.

Il francese del team di Faenza non è poi riuscito a disputare l'ultima parte delle qualifiche proprio per il problema al motore che il team aveva già notato in Q1 e Q2, tanto che l'ingegnere di pista aveva fatto sapere a Pierre che "Il team ha notato il problema, ma non è risolvibile al momento. Dovrai dare il massimo convivendo con quello".

Gasly è stato perfetto, tanto da ottenere il decimo posto pur essedo costretto a saltare per intero la Q3. Pochi minuti fa, Honda è stata costretta ad annunciare di dover sostituire il motore sulla monoposto di Gasly.

"Dalla fine della Q1 all'inizio della Q2, abbiamo iniziato ad avere tagli di potenza considerevoli al motore", ha detto Gasly al termine delle Qualifiche a Motorsport.com. "Inizialmente il problema si è verificato solo negli outlap, quando ero intento a ricaricare le batterie. Spingevo e avevo tagli grossi, dunque non riuscivo a sincronizzare le marce e a scaldare bene le gomme".

"Nel mio giro veloce il motore mi ha tagliato potenza tantissimo sul rettilineo. Abbiamo perso tempo in quel frangente. Poi nel resto del giro il problema non si è più presentato. Poi, nel mio secondo giro, non sono riuscito ad avere più potenza dalla quarta marcia in su".

"Questo problema è diventato sempre più grande, dunque abbiamo dovuto fermarci perché non avevo potenza", ha affermato Gasly. Honda ha fatto sapere di aver preso questa decisione per voler evitare ulteriori rischi.