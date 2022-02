F1 | AlphaTauri AT03: soffio caldo ed effetto Coanda

L’Aston Martin è stata la prima e per ora unica monoposto 2022 a mostrarci il concetto del “doppio fondo”, perché l’AlphaTauri si allinea a McLaren e Haas con le pance spioventi, presentando una AT03 che è caratterizzata da una fiancata relativamente lunga che scende fino al pavimento del fondo. Parafrasando il claim della presentazione: "lo stile di una nuova era".

La vettura curata dal direttore tecnico, Jody Egginton, è la prova lampante che si possono esasperare delle idee, riprendendo filoni aerodinamici cari a Milton Keynes. Nessuna somiglianza con la Toro Rosso STR06 di Giorgio Ascanelli che il doppio fondo lo aveva sperimentato nel 2011, anche se la grande svasatura sotto alla bocca dei radiatori quadrata e molto piccola lo lasciava intendere.

Gli aerodinamici di Faenza hanno creato un passaggio d’aria fra i canali Venturi e le pance che iniziano poco sotto la linea di cintura del telaio, all’altezza dell’Halo, e che poi discendono fino al gomito del diffusore posteriore: non c’è un passaggio d'aria continuo sotto alla fiancata come sulla AMR22, ma il flusso viene sfruttato per creare un effetto out wash.

AlphaTauri AT03: si sfrutta il calore dei radiatori

AlphaTauri AT03 Photo by: AlphaTauri

Lo sfogo dell’aria calda prodotta dai radiatori nelle fiancate è stato portato non casualmente sul fondo: c’è un chiaro tentativo di riprodurre, seppure in modo molto, molto limitato quello che era l’effetto creato dal soffiaggio degli scarichi, da una parte sfruttando l’effetto Coanda per far spiovere dalla parte superiore della pancia un flusso più energizzato che viene indirizzato verso il diffusore e dall'altra c'è forse il tentativo di soffiare nell'estrattore.

AlphaTauri AT03: flussi separati

AlphaTauri AT03: ecco l'andamento dei flussi Photo by: AlphaTauri

È interessante rilevare, quindi, come il calore prodotto nelle pance sfoghi forse nel diffusore, mentre quello generato delle masse radianti poste sopra al motore Honda fuoriesce dalla coda del cofano motore che si protende fin sopra alle sospensioni posteriori: anche in questo caso l’aria calda dovrebbe influenzare la beam wing e migliorare l’estrazione dal grande diffusore posteriore.

Insomma emergerebbe un accurato studio aerodinamico per sfruttare in termini prestazionali anche l’aria calda dei radiatori. E non ce ne vogliano a Faenza, ma la sensazione è che ci siano delle influenze di Adrian Newey anche in queste scelte della AT03 che, lo ricordiamo, è stata sviluppata nella galleria del vento di Milton Keynes.

AlphaTauri AT03: cambio e sospensione Red Bull

AlphaTauri AT03 Photo by: AlphaTauri

La monoposto dovrebbe essere praticamente al limite del passo (3.600 mm): ha la power unit Honda RA622H vicina all’abitacolo, disponendo di un cambio Red Bull con una scatola lunga e molto stretta che si porta dietro anche le sospensioni posteriori della RB18 a schema pull rod.

AlphaTauri AT03: dietro è pull

Le immagini pubblicate mostrano uno schema sospensivo posteriore piuttosto tradizionale con lo schema pull rod, mentre ci si aspettava un orientamento allo stile della McLaren. La vettura di Faenza mantiene i triangoli senza cercare i bracci multi link.

AlphaTauri AT03: airbox a due stadi

AlphaTauri AT03 Photo by: AlphaTauri

L’airbox è quello noto a due stadi di forma tondeggiante, mentre il cofano motore è molto profilato in alto con una deriva verticale piuttosto lunga ma non alta, mentre lungo la linea di cintura si apre lo sfogo dell’aria calda, quasi che la power unit giapponese quest’anno abbia bisogno di un maggiore scambio termico dopo il passaggio alla benzina E10 per non compromettere l’affidabilità.

AlphaTauri AT03: il muso è lungo

AlphaTauri AT03: ecco il muso lungo Photo by: AlphaTauri

Lo staff di Egginton è il primo che ci mostra un muso molto lungo che si schiaccia sul profilo principale: la sensazione è che a Faenza non abbiano giocato tutte le carte e il vero naso lo scopriremo solo a Barcellona, visto che questa soluzione è la più conforme all’ormai famosa show car di FIA e FOM.

AlphaTauri AT03: anteriore push rod

AlphaTauri AT03: la sospensione anteriore è push rod Photo by: AlphaTauri

La sospensione anteriore push rod ci mostra il braccio dello sterzo posizionato in alto, di poco disallineato dal triangolo superiore per cercare quel soffiaggio utile all’aerodinamica. La presa dei freni è certamente più vistosa di quella quasi piatta della McLaren: la AT03 dispone di pinze Brembo.

AlphaTauri AT03: il supporto dell'ala è a doppio pilone Photo by: AlphaTauri

Tornando al retrotreno non sfugge il doppio pilone come supporto dell’ala posteriore. Con il comando del DRS al centro. Il profilo principale ha una forma a cucchiaio, mentre il flap mobile ci mostra un nolder nel bordo d’uscita che è rettilineo.

Beam wing e disegno del diffusore per il momento ci sono stati mostrati con un rendering: aspetteremo i test invernali di Barcellona per farcene un’idea più precisa…

AlphaTauri AT03 Photo by: AlphaTauri