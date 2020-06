AlphaTauri a Imola con due monoposto per Gasly e Kvyat

L'Enzo e Dino Ferrari riapre le porte alla Formula 1: questa mattina gli abitanti di Imola hanno sentito risuonare una musica che non erano più abituati a sentire. Il rombo di una power unit della massima serie serie.

L'Alpha Tauri ha scelto la pista emiliana, che ha appena rinnovato la licenza di Grado 1, per effettuare il filming day con AT01 che sarà guidata dai due piloti ufficuali, Daniil Kvyat e Pierre Gasly.

Il regolamento della FIA limita a soli 100 km la percorrenza concessa per le riprese promozionali, per cui la squadra faentina ha pensato bene di abbinare all'uso della macchina di quest'anno anche una Toro Rosso STR13 che potrà girare senza alcun limite.

Il team diretto da Franz Tost, quindi, cercherà di trarre il massimo sfruttamento dalla giornata imolese cogliendo ben quattro obiettivi: primo, i piloti avranno la possibilità di saggiare le novità tecniche che il direttore tecnico, Jody Eggington, ha introdotto sulla AT01, visto che sono trascorsi tre mesi dagli ultimi test invernali a Barcellona.

La vettura introdurrà nel debutto della prossima settimana al Red Bull Ring un pacchetto di novità aerodinamiche che Gasly e Kvyat avranno modo di saggiare oggi in riva al Santerno.

Secondo, essendo un filming day non verrà trascurata l'opportunità di effettuare delle riprese a fini commerciali, visto che il primo giorno promozionale era stato sfruttato a Misano prima del lancio della monoposto nei collaudi collettivi invernali.

Terzo, i piloti potranno prendere confidenza con la F1 condicendo la STR13 a motore Honda che è stata riesumata per l'occasione: l'operazione è stata a lungo in dubbio perché i giapponesi hanno dovuto preparare una power unit nella specifica di due anni fa per ragioni di packaging del retrotreno.

Il ritorno in pista di una Toro Rosso aveva fatto pensare qualcuno, in torto, che sulla STR13 avrebbero potuto alternarsi anche i due piloti della Red Bull Racing, Max Verstappen e Alexander Albon, ma i due saranno protagonisti domani a Silverstone con la RB16 di un filming day con il team di Milton Keynes.

Ultimo argomento, il quarto, di questa "scampagnata fuori porta" per l'AlphaTauri è la possibilità di praticare nei box il protocollo di sicurezza anti-COVID-19 che sarà applicato in Austria, con l'obbligo di indossare mescherine e guanti e rispettare il distanziamento sociale.