F1 | Alonso si difende, ma Russell: "Non si frena in rettilineo!"

L’argomento più gettonato nel giovedì di Suzuka è stato la penalità inflitta ad Alonso al termine del Gran Premio d’Australia. Fernando è stato punito con un drive-through (convertito in 20 secondi aggiunti al suo tempo di gara) per essersi difeso dagli attacchi di George Russell in modo giudicato ‘troppo aggressivo’. Alonso ha dichiarato di essere rimasto sorpreso dalla decisione presa dal collegio dei Commissari Sportivi, sottolineando che il provvedimento non cambierà il suo modo di guidare.

“È stato un po’ sorprendente – ha dichiarato Fernando in merito alla penalità – ma in queste situazioni non c’è niente che possiamo fare, dobbiamo accettare il tutto e andare avanti. Ma non cambierà molto nel modo in cui guidiamo così come il modo in cui affrontiamo le gare".

"Non c’è l’obbligo di percorrere 57 giri allo stesso modo, a volte riduciamo il ritmo per risparmiare carburante, pneumatici o batteria. Capita che si rallenti in alcune curve o in alcuni settori della pista, abbiamo visto in alcune occasioni concedere il DRS alla macchina che un pilota ha alle spalle perché può essere strategico nei confronti di un avversario in rimonta che riteniamo più veloce. Sono aspetti del tutto normali, è sempre stato così nel motorsport e sempre lo sarà”.

Conferenza stampa, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team Foto di: Motorsport Images

Alonso ha anche confermato che il verdetto dei Commissari sportivi è stato molto probabilmente influenzato dal successivo incidente di Russell. “Se non fosse accaduto la vicenda sarebbe stata ignorata, sono convinto al 100% su questo punto – ha sottolineato Fernando – se la via di fuga fosse stata in asfalto credo che George sarebbe rimasto in pista, probabilmente avrebbe riprovato l’attacco e non credo ci sarebbe stato alcun problema”.

Le opinioni espresse da altri piloti non hanno confermato una visione comune. C’è chi considera la decisione dei Commissari Sportivi eccessiva e chi invece appoggia il provvedimento. Il diretto interessato, Russell, ritiene che se non ci fosse stato alcun intervento da parte della FIA l’episodio di Melbourne sarebbe diventato un pericoloso precedente.

“Sono stato colto di sorpresa – ha commentato George riferendosi al momento dell’incidente - stavo guardando il volante e cambiando marcia, come facciamo in quel punto ogni giro e, quando ho alzato lo sguardo, ero nel cambio di Fernando. A quel punto era troppo tardi e mi sono ritrovato contro le barriere”.

L'incidente di George Russell, Mercedes W15, alla fine del GP d'Australia

“Se Fernando non fosse stato penalizzato – ha proseguito Russell - avrebbe creato un precedente, in Formula 1 come anche in altre categorie. A quel punto ci saremmo chiesti: posso rallentare quando voglio? In ogni situazione ed in ogni punto? Non la metto sul piano personale per quello che è successo con Fernando, il mio incidente ha avuto conseguenze più grandi di quanto avrebbe dovuto, ma sono convinto che se non ci fosse stata alcuna penalità si sarebbe aperto uno scenario pericoloso, a quel punto ci saremmo chiesti se è possibile frenare in rettilineo, ad esempio”.

“Abbiamo davvero tante cose da fare mentre guidiamo – ha concluso Russell – intervenire sui comandi posti sul volante, assicurarci di avere la giusta modalità del motore, prenderci cura degli pneumatici, parlare con l’ingegnere, gestire i delta quando siamo in regime di safety car in entrata o in uscita, e se aggiungi a tutto questo il dover verificare che un avversario non freni in rettilineo credo che si rischi di andare un po' oltre”.

In merito all’incidente di Russell diversi piloti hanno puntato il dito sulla conformazione della pista, ad iniziare proprio da Alonso. “La curva 6 (il punto dell’incidente di Russell) non è di certo la più sicura del tracciato, l’anno scorso in quel punto c’è stato l’incidente di Alex (Albon), ed anche quest’anno nello stesso tratto sempre Alex ha danneggiato il telaio della sua monoposto. In Formula 2 c’è stato l’incidente di Dennis (Hauger) e poi abbiamo visto George. E' un punto del circuito da cambiare in vista del prossimo anno, perché c’è sempre il rischio di una monoposto che rientra in pista dopo aver colpito le barriere”.

“Credo che quella curva debba essere rivista – ha aggiunto Sainz – l’ho già detto nell'ultimo briefing dei piloti, non è la prima volta che in quel tratto una monoposto dopo aver colpito le barriere rientra in pista, ed è una curva cieca che si affronta a 250 km/h. Non mi piace quanto abbiamo visto dopo gli ultimi incidenti in quel tratto, anche in altre categorie. Semplicemente non è una bella sensazione, poi sotto altri aspetti non voglio essere frainteso, è una curva fantastica. Ma abbiamo visto in più occasioni una macchina fermarsi in traiettoria occupando gran parte della pista, credo che il tutto meriti di essere rivisto”.