F1 | Alonso: "Senza parole. In Australia abbiamo buttato un podio"

A livello prestazionale Alpine è una delle sorprese più grosse di questo avvio di stagione 2022 di Formula 1. Le A522 stanno mostrando di avere il passo per giocarsi non solo il quarto posto nel Mondiale Costruttori ma, in qualche evento, addirittura il terzo, andando a confrontarsi con le Mercedes.

Questo è successo in Australia, dove Fernando Alonso è stato spesso più veloce delle Frecce d'Argento. Al momento, però, esistono problemi per cui le A522 non abbiano portato a casa il bottino di punti che avrebbero potuto incamerare nelle prime tre uscite.

Se Esteban Ocon è settimo nel Mondiale con 20 punti, appena 5 in meno di Max Verstappen, Fernando Alonso è fermo a 2, quelli portati a casa al Gran Premio del Bahrain. Jeddah prima e l'Albert Park poi sono state piste in cui Alpine avrebbe potuto fare incetta di punti, invece si è trovata ad averne in mano molti meno del previsto.

In Australia Fernando Alonso è stato tra i grandi protagonisti del weekend. Velocissimo sin dal venerdì, l'iberico era in piena lotta per le prime 2 file della griglia di partenza - lui ha affermato addirittura per la pole - quando un guasto idraulico lo ha portato a sbattere contro le barriere in Q3 (cambio bloccato) e a partire decimo.

In gara, poi, le cose sono ulteriormente peggiorate. Fernando ha iniziato la gara con gomme dure per sfruttare il primo stint lungo con le mescole Hard e passare successivamente alle Medium, spingendo a fondo a serbatoi vuoti con mescole più morbide.

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Tutto sembrava procedere perfettamente, ma l'incidente innescato da Sebastian Vettel e la conseguente entrata in pista della Safety Car hanno distrutto la gara di Alonso. A quel punto sarebbe stato improduttivo cambiare già le Hard, pur guadagnando tempo nel sostituire le gomme. Alonso ha così proseguito, ma una volta fatto il suo pit stop, si è trovato dietro un gruppo di vetture in lotta tra loro.

Queste, tutte all'interno del secondo di distacco da chi le precedeva, avevano il DRS aperto e Alpine - se ha un tallone d'Achille - soffre in particolar modo l'ala con meno carico perché è risultata meno efficace rispetto a quelle dei rivali. Alonso non è riuscito a superare e, oltre al danno la beffa, ha distrutto le gomme Medium. A quel punto è stato costretto a un'altra sosta, chiudendo la gara al 17esimo posto.

"Sono senza parole, se devo essere onesto", ha detto Fernando al termine della gara di Melbourne. "E' difficile accettare che tutto stia andando nel modo sbagliato al momento. Sono passate solo tre gare, ne mancano ancora 20 da fare. Penso che, prima o poi, la fortuna possa girare a nostro favore".

"Al momento, però, abbiamo perso una Top 6 certa in Arabia Saudita. In Australia, invece, ero in lotta per la sesta-settima posizione prima della Safety Car. E ovviamente, se teniamo conto di quanto mi è accaduto in qualifica, il podio sarebbe stato molto facile per me considerando il ritiro di Verstappen. Avrei battuto Russell. Siamo abbastanza veloci, molto più veloci delle Mercedes su questa pista, quindi abbiamo perso un'opportunità".

"E' stato difficile quando sono uscito da pit stop. Avevo 4 monoposto davanti a me, tutte con DRS. Se sei uno contro uno riesci a passare, ma quando tutte e 4 aprono contemporaneamente il DRS diventa impossibile superare. Ho distrutto le gomme. Come ho detto la situazione è difficile, ma è questa. Non possiamo guardare indietro, ma solo davanti a noi e Imola è un'altra opportunità", ha concluso l'ex pilota di McLaren e Ferrari.