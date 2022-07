F1 | Alonso punge Alpine: "La macchina di Ocon è sempre buona..."

Oggi Fernando Alonso si accoderà in ultima posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio d’Austria. La delusione dello spagnolo è enorme, e non ne fa mistero dopo l’ultimo imprevisto che lo ha bloccato ieri sullo schieramento della gara sprint, corsa che Fernando non ha disputato.

“Cinque minuti prima della partenza abbiamo avuto un blackout – ha spiegato Alonso – non riuscivamo ad accendere la monoposto. Abbiamo provato anche con una batteria esterna, ma non ha funzionato”. Un peccato, perché anche se la gara è ancora da disputare, Fernando ritiene che le sue possibilità di rimontare fino alla zona punti siano praticamente impossibili, a causa dei ‘treni’ DRS che non aiutano chi ha più ritmo e vuole recuperare posizioni.

Alonso al momento ha 28 punti nella classifica generale, 14 in meno di Esteban Ocon, una situazione che non gli è indifferente. “In questa stagione credo di essere al mio migliore livello di guida di sempre – ha sottolineato Fernando – o comunque in linea con il 2012. Questo grazie anche all’esperienza, che aiuta molto. Ma se guardo la classifica generale, penso che abbiamo perso 70 o 60 punti mettendo insieme tutti i ritiri. È una stagione realmente strana”.

Fernando Alonso, Alpine Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Sono molto orgoglioso del lavoro che sto facendo quest’anno – ha proseguito Fernando - sto guidando al meglio e sto cercando di lavorare con la squadra, il più vicino possibile. Ma se poi non trasformi il tutto in risultati e punti, diventa molto frustrante. Chi non guarda tutte le gare o i weekend completi in pista se guarda la classifica si fa un’idea sbagliata, posso dire che la macchina numero 14, con tutto il gruppo di lavoro che ci opera, è stata eccezionale ma sfortunata”.

Quando è stato chiesto ad Alonso se l’Alpine abbia spinto un po' troppo sulla performance sacrificando in parte l’affidabilità, Fernando ha risposto in modo chiaro e…sibillino: “L’affidabilità è buona, la monoposto di Esteban è sempre buona”. Scordandosi, in apparenza, che proprio Ocon domenica scorsa a Silverstone è rimasto fermo in pista per problemi alla power unit…