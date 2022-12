F1 | Alonso: “Problemi di affidabilità Alpine non paragonabili a McLaren-Honda"

Fernando Alonso ha concluso la sua seconda stagione dal ritorno in Formula 1 in nona posizione nella classifica piloti, ma conta tantissime occasioni perse a causa dei problemi di affidabilità emersi durante l’anno. Lo spagnolo ha espresso apertamente la sua frustrazione per i problemi che Alpine ha dovuto affrontare a volte, ritenendo che gli siano costati decine di punti che hanno portato alla sconfitta nel testa a testa con il compagno di squadra Esteban Ocon nel 2022.

Non era la prima volta che Alonso vedeva una stagione condizionata da regolari problemi di affidabilità, avendo trascorso tre anni con la McLaren che all’epoca aveva una complicata partnership con Honda. Ma Alonso ha rifiutato un confronto tra i due periodi, affermando che Alpine sia stata più competitiva quest'anno. "Quando finivamo la gara, è stato più piacevole", ha detto Alonso. "In McLaren-Honda eravamo sempre fuori dai punti. Quindi non farò paragoni".

Alonso ha vissuto un periodo difficile in McLaren per via della collaborazione con la Honda, entrando a far parte del team nel 2015 quando il costruttore giapponese è tornato in F1 come fornitore di motori. Ma la difficoltà nel familiarizzare con i motori ibridi V6 e di recuperare il ritardo accumulato rispetto ai fornitori esistenti ha reso la stagione difficile, e questo ha portato Alonso a conquistare solo due piazzamenti in top 10.

Fernando Alonso, McLaren MP4-31 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebbene il 2016 abbia visto McLaren e Honda fare un passo avanti, è seguito un 2017 problematico che ha portato alla risoluzione dell'accordo. Dal 2018 infatti la McLaren si è legata alla Renault, mentre la Honda ha unito le forze con la Toro Rosso, aprendo la strada a un eventuale accordo con la Red Bull.

Nel 2022 Alonso non ha visto la bandiera a scacchi sei volte, rispetto alle otto del 2015 e alle dieci del 2017. Quest'anno, inoltre, ha ottenuto risultati molto più costanti con l'Alpine, quando non è stato colpito da problemi di affidabilità, ottenendo un quinto posto come miglior risultato a Silverstone, Spa e Interlagos.

Ma il due volte campione del mondo, dopo essersi ritirato nella sua ultima gara con Alpine ad Abu Dhabi, ha detto che "i fatti quest'anno sono stati un po' contro di noi nella vettura 14", dato che il suo numero di ritiri non rifletteva tutti i suoi problemi. "Ci sono stati sei ritiri ma anche cose che non contano come ritiri ma che di fatto lo erano, come il problema in Australia in qualifica. Nella gara sprint in Austria non sono nemmeno partito, e cose del genere. Quindi penso che ci siano nove o dieci problemi di affidabilità, che a questo livello non sono ovviamente accettabili", ha detto Alonso.