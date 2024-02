F1 | Alonso: "Ottimisti per il 2024. Con Aston Martin rinnoverei"

Di Fernando Alonso, negli ultimi anni, si sono dette diverse cose. Il fatto che stia invecchiando come il buon vino non è solo un modo di dire. E' anche una cosa certificata dai test fisici a cui si è sottoposto quest'inverno per arrivare più pronto possibile alla stagione 2024 di Formula 1, la seconda della sua carriera da pilota di Aston Martin.

L'asturiano, classe 1981, va verso i 43 anni - li compirà il 29 luglio - ma è pronto per l'ennesima stagione in Formula 1 della sua carriera e a dare la caccia alla tanto cercata vittoria numero 33. Lo farà con un'Aston Martin, la AMR24, evoluzione della monoposto che ha guidato lo scorso anno, ma a Silverstone c'è ottimismo per essere certi di aver capito come ripetere la prima parte della passata stagione e non fare la stessa cosa con la seconda.

"Mi sento bene. Mi sento più in forma che mai", ha dichiarato Fernando Alonso ai microfoni della stampa selezionata, tra cui Motorsport.com. "I numeri che otteniamo in tutti i test fisici che facciamo ogni stagione, sono stati i migliori di sempre quest'anno. Ma sapete, quest'anno mi sono allenato in modo un po' diverso. Inoltre, come ho detto, ho aggiunto dei nutrizionisti alla squadra, il che ha cambiato un po' il nostro modo di vedere le cose e di preparare il corpo".

Aston Martin AMR24 Photo by: Aston Martin

"Tutto ciò che faccio nella vita e tutto ciò che ho fatto negli ultimi mesi è stato solo per prepararmi meglio che mai a una stagione molto lunga. E per prepararmi anche nel caso in cui volessi continuare a guidare, stando meglio che mai. Quindi, se mi impegno in un progetto futuro per il prossimo anno o per i prossimi anni, devo essere prima pronto a impegnarmi".

In forma, certo, ma comunque realista. Alonso sa bene di avere le capacità di correre ancora per anni in Formula 1, qualora dovesse mantenere questo stato di forma fisica e mentale. Però sa anche che il suo tempo è sempre più limitato. Quel che è certo, è che proverà a firmare un nuovo contratto per restare ancora nel Circus iridato da pilota titolare e di volerlo fare con Aston Martin.

"Non guiderò ancora per qualche anno in Formula 1 solo per guidare e divertirmi, non sono quel tipo di pilota. Non sono quel tipo di persona. Se voglio continuare a guidare è perché so, a partire da me stesso, di poter dare il 200% alla squadra fuori dalla pista, dal lavoro al simulatore, dal lavoro di marketing al risultato in pista. Quindi mi sto preparando per questo, nell'eventualità che voglia continuare a correre".

Aston Martin AMR24 Photo by: Aston Martin

"E se voglio continuare a correre, vediamo quali sono le opzioni. La mia priorità sarà sempre quella di sedermi e discutere con Aston. L'anno scorso mi hanno dato l'opportunità di entrare a far parte di questa organizzazione, di cui sono molto orgoglioso di far parte, con la nuova fabbrica, con tutto quello che sta succedendo, c'è un grande futuro in questa squadra. E voglio esplorare ogni possibilità di correre qui per molti anni".

L'età per il futuro e per continuare a correre... non lo so. Qualche anno fa, avrei detto che forse 40-41 anni era il limite. Ora, dopo aver visto me stesso l'anno scorso, motivato e con buone prestazioni, pensavo che forse avrei potuto continuare a gareggiare ancora per qualche anno. Ora, quest'inverno, ho superato un po' le aspettative in termini di test fisici e di tutto ciò che ho fatto. Quindi, se si è motivati e se ci si vuole impegnare, si può guidare fino a 48 o 49 anni, o comunque fino a 50 anni".

"Ma allo stesso tempo bisogna rinunciare a tutto nella vita. La Formula 1 richiede una dedizione totale. E io sono stato... questa è la mia 24esima stagione in F1. E ho dato la mia vita per 24 anni a questo sport, e sono felice... E mi va bene così. Posso continuare a farlo per qualche altro anno. Ma non so se correrò fino a 50 anni, con un calendario così impegnativo e cose del genere. Non per le capacità, ma perché ci sono altre cose nella vita che mi incuriosiscono".

Aston Martin AMR24 Photo by: Aston Martin

Aston Martin non ha fatto proclami precisi. C'è sì l'intenzione di fare meglio rispetto alla passata stagione, ma senza fissare paletti che potrebbero rivelarsi boomerang assai insidiosi nel corso di una stagione lunghissima, formata da ben 24 gran premi.

"Credo che a questo punto della stagione dobbiamo essere ottimisti. E credo che anche l'anno scorso abbiamo visto che la Ferrari è andata molto forte e ha ottenuto alcune pole position nell'ultima parte dell'anno. Anche la McLaren ha fatto un grande passo avanti durante la stagione e si è avvicinata alla Red Bull in alcune gare. Quindi sì, vediamo cosa succede, credo che prima di tutto dobbiamo essere regolarmente nei punti, lottare per i podi, o essere un contendente per i podi, come abbiamo fatto l'anno scorso".

"E poi, se saremo in quella posizione, sarà bello ottenere la prima vittoria in verde, per l'Aston Martin, e spero di poter essere al volante in quel momento. Ma credo che dovremo procedere passo dopo passo, sarà una gara molto combattuta. Quest'anno ci sono quattro o cinque squadre a due o tre decimi dal secondo, scommetto. Quindi... ci ritroveremo con due decimi di secondo a lottare per il podio o per uscire dalla top 10. Quindi dovremo essere molto concentrati sulla nostra gara. Dobbiamo quindi concentrarci su questo aspetto", ha concluso Alonso.