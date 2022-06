F1 | Alonso nega l'accusa di aver sbagliato deliberatamente in Q1

Alexander Albon pensava di essere stato vittima dei "giochi" di Fernando Alonso a Baku, quando i piloti stavano cercando di completare un ultimo giro lanciato alla fine della Q1.

Le qualifiche sono ripartite a 2 minuti e 40 dal termine dopo un incidente del pilota dell'Aston Martin Lance Stroll. Il tempo limitato a disposizione ha fatto sì che i piloti fossero costretti a mettersi in coda alla fine della corsia dei box, per dare già vita ad una sorta di gara nel giro di lancio per migliorare il proprio posizionamento in vista di un ultimo tentativo.

Ma nell'ultimo giro Alonso, che in quel momento si trovava al sicuro in Q2 con la sua Alpine, è sembrato rallentare e poi è andato dritto nella via di fuga della curva 15, rovinando il giro di tutti i piloti dietro di lui per l'esposizione della bandiera gialla.

Albon, che in quel momento si trovava dietro ad Alonso, era furioso per la presunta farsa del due volte campione del mondo. Parlando alla radio con il muretto della Williams, infatti, si è sfogato: "Questo ragazzo deve essere penalizzato, devono farlo. È ridicolo, l'ha fatto per tutto il giro. Stava guidando lentamente di proposito. Era ovvio che sarebbe uscito, ha frenato presto ma è andato fuori dal circuito. E' ridicolo!".

Quando Motorsport.com gli ha chiesto se effettivamente ci fosse stata malizia nella sua manovra, Alonso ha sorriso: "Non proprio. Durante le qualifiche abbiamo avuto modo di vedere quanto fosse impegnativa quella curva".

"Ho frenato tardi, non sono riuscito ad impostare la curva come avrei pensato, quindi ho preso la via di fuga. La McLaren ha fatto lo stesso in Q2, Sebastian (Vettel) pensava di poter fare la curva e ha rotto l'ala anteriore. Quindi, c'è sempre una decisione difficile da prendere in un decimo di secondo".

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Alonso ha detto di comprendere la frustrazione di Albon, essendosi già trovato nella stessa situazione, e si è chiesto se l'attuale sistema di qualifiche sia ancora adatto allo scopo.

"So che ha provocato frustrazione perché c'erano delle altre vetture dietro di me e solo due minuti e mezzo alla fine della Q1. Onestamente, li capisco perché anch'io mi sono trovato molte volte nella situazione opposta".

"Credo che Esteban (Ocon) abbia mancato la Q3 a causa di una bandiera gialla in Q2 provocata da una McLaren, quindi dobbiamo trovare una soluzione migliore per questo tipo di problema, perché tutti dovremmo essere in grado di fare i nostri giri".

"Anche il vecchio format con la superpole, in cui tutti avevamo un giro da fare da soli in pista, forse era buono per la TV ed era buono anche per noi, perché al momento c'è troppa interazione con le altre vetture, con le scie, con le bandiere gialle e questo non è il massimo", ha concluso.