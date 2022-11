F1 | Alonso: "Motore KO? Sulla macchina #14 succede sempre"

La stagione 2022 di Formula 1 è ufficialmente finita e tra i piloti più felici per il termine delle ostilità c'è Fernando Alonso. Lo spagnolo, con il ritiro al Gran Premio di Abu Dhabi, ha anche concluso la sua avventura in Alpine.

Il team di Enstone ha artigliato il quarto posto nel Mondiale Costruttori, battendo per pochi punti la McLaren. Per Alonso il team francese è però il passato: da domani scenderà il pista da pilota Aston Martin dopo aver firmato un biennale con la squadra che ha base a Silverstone.

Al termine della gara di Yas Marina, Fernando si è detto sollevato nell'aver completato la stagione e di non dover correre altre gare in una stagione, almeno per lui, costellata da problemi che ne hanno minato il risultato finale.

Come detto, tra questi guai è finito nell'elenco anche il ritiro di ieri a causa di un problema al motore: "Sfortunatamente ho avuto un altro problema al motore, dunque è stato il riassunto perfetto della mia stagione".

"Sfortunatamente queste cose sulla monoposto numero 14 accadono sempre. Questo non è altro che un altro caso che si somma agli altri avuti in stagione".

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Alpine

"Come sapete, diverse cose sono andate male sulla macchina numero 14. Sei ritiri, ma anche alcuni che non possono essere contati come ritiri, come in Australia, ma abbiamo avuto problemi consistenti in qualifica. Oppure durante la Sprint Race in Austria. Non siamo nemmeno partiti. Insomma, cose di questo tipo".

"In realtà, dunque, penso che siano stati 9 o 10 problemi d'affidabilità. E a questo livello è qualcosa di inaccettabile. Questi problemi si sono verificati sulla mia macchina. Dunque sono felice che la stagione sia finita e sono anche felice di iniziare domani a fare in sedile in Aston Martin. Avremo i test gomme martedì e speriamo che con il nuovo progetto possa avere più fortuna rispetto a quest'anno".

Fernando è ormai proiettato verso Aston Martin e il prossimo biennio. Eppure, dopo due stagioni in cui è tornato a correre in F1 proprio con Alpine, ha rilasciato una dichiarazione di gratitudine nei confronti della sua ex squadra.

"La frustrazione è per quello che è accaduto nel weekend, non c'è niente che potessi fare, ma sono grato al team. Penserò sempre a Renault e Alpine con ricordi bellissimi. Abbiamo vinto 2 titoli iridati, ho speso 9 anni della mia vita in Formula 1 con loro. Sarà sempre grato a loro e auguro loro le migliori fortune per la prossima stagione", ha concluso Alonso.

Fernando Alonso, Alpine Photo by: Alpine