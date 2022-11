F1 | Alonso: l'importanza del primo test con Aston Martin

Dopo due stagioni disputate con la Alpine, che hanno segnato il suo ritorno in F1 all'inizio del 2021, Fernando Alonso passerà alla Aston Martin il prossimo anno dopo aver firmato un contratto pluriennale

Nell'ambito di un accordo tra diverse scuderie per far provare i loro nuovi piloti per il 2023 nei test di Abu Dhabi, Alonso è stato svincolato dal team francese e avrà la possibilità a Yas Marina di mettersi al volante della Aston Martin.

Anche se la giornata non gli fornirà molte indicazioni su ciò che accadrà il prossimo anno, il servirà al due volte iridato per capire come impostare il lavoro in vista della stagione 2023.

"È importante", ha detto a proposito del test. "Non sarà importante dal punto di vista delle prestazioni, perché l'anno prossimo la vettura sarà molto diversa per tutti, ma lo sarà per quanto riguarda il comfort, il sedile, il volante, i pulsanti e tutte le cose che mi piacerebbe cambiare e inserire nella mia macchina per realizzarla su misura. Non vedo l'ora".

L'Aston Martin ha mostrato alcuni promettenti segni di progresso nelle ultime gare, anche se ha sofferto un weekend poco brillante in Messico dove la sua vettura non si è adattata alla pista e all'altitudine.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alonso ha dichiarato di essere contento del fatto che la squadra stia compiendo dei passi avanti, ma per lo spagnolo la vera soddisfazione arriverà solo quando il team potrà lottare costantemente al vertice.

"Non credo che quest'anno qualcuno in Aston Martin stia guardando più di tanto ai risultati", ha detto.

"È positivo vedere dei miglioramenti, ma credo che l'Aston Martin non sia in F1 per arrivare quinta, sesta o quarta nel campionato costruttori. È qui per vincere il campionato del mondo, ed è quello che cercheremo di fare nel 2023 e nel 2024".

Alonso spera che l'anno prossimo la fortuna sia dalla sua parte, visto che in questa stagione ha perso circa 60 punti a causa della scarsa affidabilità e della sfortuna con la Alpine.

"Quest'anno è stato incredibile. So che si è parlato molto dopo il Messico. Ho sofferto cinque ritiri nel 2022 per con problemi al motore, ma ci sono altre quattro gare che sono riuscito a concludere senza batteria. O ancora quando la macchina non è partita in Austria o quando ho perso una ruota nel pit stop”.

“È stato incredibile: ho disputato 20 gare ed ho avuto problemi in nove o giù di lì. È quasi il 50% degli appuntamenti".