F1 | Alonso: "La nuove gomme Pirelli cambiano gli equilibri?"

Fernando Alonso si domanda come mai l’Aston Martin non sia più competitiva, mentre altre squadre hanno fatto un grosso salto di qualità. La prima risposta è che c’è chi ha portato pacchetti di aggiornamento più corposi che hanno dato dei risultati, come la McLaren. Il ragionamento non fa una grinza fintanto che non si vedono le due Alfa Romeo, quinta e settima in qualifica a Budapest, con una C43 schierata senza la minima novità tecnica.

E allora il pilota spagnolo suggerisce di guardare altrove, lasciando intendere che sia l’Aston Martin sia la Red Bull abbiano perso delle prestazioni dopo il cambiamento delle gomme Pirelli da Silverstone.

Ricordiamo che la Casa milanese, su autorizzazione della FIA e il consenso delle squadre, ha introdotto dal GP di Gran Bretagna una costruzione rivista e più robusta per far fronte all'aumento del carico aerodinamico registrato nelle prime gare che era già quello che avrebbe dovuto essere a fine stagione. La Casa milanese ha optato per uno pneumatico più resistente per evitare di aumentare le pressioni minime di gonfiaggio.

Dopo i test svolti nelle libere del GP di Spagna che avevano trovato l’approvazione delle squadre, ora si registrano le prime lamentale. Alonso, dopo essersi qualificato nono a Silverstone, è stato ottavo a Budapest.

Fernando Alonso, Aston Martin Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ero contento della macchina - ha detto Fernando – avevamo fatto alcune modifiche per le qualifiche e mi sentivo bene, ma ci sono sette macchine davanti a noi. Quindi se penso che la nostra è stata una qualifica normale, quella di alcuni dei nostri principali concorrenti è stata straordinaria. Non è stato un gran sabato".

Come mai?

“Siamo solo a un decimo dalla McLaren, quindi non è così male come forse sembra dalla posizione in griglia, ma non c'è dubbio che abbiamo fatto un passo indietro nelle ultime gare, mentre tutti gli altri hanno fatto un passo avanti. Sarà una coincidenza, ma da quando le nuove gomme Pirelli hanno debuttato a Silverstone ci sono un paio di team che faticano di più e un paio che stanno andando più forte”.

Oltre a voi chi vedi sofferente?

“Penso alla Red Bull: facevano uno-due in qualifica e in gara e ora non sono nemmeno in pole position. Checo lotta per essere tra i primi 10. E Max a Silverstone era davanti a Lando di soli tre secondi. Insomma sto vedendo delle cose un po’ strane come l’Alfa Romeo così avanti…”.