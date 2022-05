F1 | Alonso: "Hamilton frustrato? Non è un mio problema"

Il Gran Premio di Monaco di Formula 1 andato in scena lo scorso fine settimana ha presentato diversi spunti di riflessione e di analisi. Uno di questi lo ha offerto Fernando Alonso, il quale ha tenuto dietro diversi piloti - tra cui Lewis Hamilton e il suo compagno di squadra Esteban Ocon - nella seconda parte di gara.

Sembrava inizialmente che l'asturiano avesse problemi di temperature d'esercizio della power unit e che fosse quindi costretto a rallentare per stabilizzare la situazione, invece Alonso è stato per diversi giri più lento di diversi secondi rispetto ai primi prendendo in poco tempo un distacco abissale facendolo con coscienza.

il suo obiettivo era quello di salvaguardare le gomme Medium, evitando il graining. Ad affermarlo è stato lui stesso a fine gara: nessun problema all'Alpine A522 numero 14, ma una sapiente gestione delle gomme.

"Nessun problema con la macchina, ho avuto problemi con le gomme Medium. C'era molto graining venerdì, quindi sapevo che mancavano 30 giri alla fine e dovevo prendermi cura delle gomme, altrimenti sarebbe stato un vero problema. Per questo ho curato le gomme per 15 giri e poi ho spinto per i restanti 15".

"Abbiamo distrutto le gomme venerdì e sapevamo che alla fine avremmo dovuto fare una gara sprint di 30 giri. Pensavamo di non riuscire a finire la gara, ma le gomme dure sono state sin dall'inizio della gara. Quindi abbiamo dovuto mettere quelle gomme e gestirle molto. Siamo a Monaco, mi piace tenere gli altri dietro...".

Fernando Alonso, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13, nel giro di formazione Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alonso ha poi spiegato di aver fatto il possibile per aiutare Ocon a non perdere una posizione. Il francese aveva ricevuto 5" di penalità per essere entrato in contatto con Lewis Hamilton alla Sainte Devote e necessitava di aprire un gap con i piloti dietro per evitare il sorpasso virtuale a fine gara.

Fernando, una volta capito di non avere problemi con le gomme, ha iniziato a spingere creando un gap dietro di sé. Lewis Hamilton, il primo dei suoi inseguitori, non è riuscito a tenere il passo dell'ex compagno di squadra e Ocon ha perso la posizione.

"La penalità a Ocon? Io ho aperto un varco di 6 o 7 secondi da Hamilton. Lui non aveva le gomme per spingere, quindi è stato un problema di Hamilton. Io ho aperto un varco sufficiente per quanto mi riguarda".

Hamilton ha più volte fatto notare la propria frustrazione per l'impossibilità di superare Alonso nel momento in cui procedeva 2 o 3 secondi più lentamente di chi gli stava davanti. Alonso, a fine gara, ha risposto con un eloquente: "Non è un mio problema. E' stato estremamente facile tenerlo dietro a causa delle difficoltà di sorpasso a Monaco".

Infine, il 2 volte campione del mondo di F1 ha anche parlato dell'operato della direzione gara, affermando di essere stato d'accordo con tutte le decisioni prese durante il gran premio.

"Credo che da casa in tanti amino vedere la partenza da fermo. Anche a me, quando non correvo in F1, piaceva vedere la partenza di quel tipo. Però ieri credo che tutte le decisioni prese dalla direzione gara siano state corrette. All'inizio non c'era visibilità, la bandiera rossa è stata corretta".

"Poi fare 2 giri dietro la Safety Car è stata una buona idea, perché mai avevamo girato con il bagnato nel corso del weekend. La bandiera rossa successiva è arrivata per riparare le barriere dopo l'incidente di Mick, quindi penso che la direzione gara si sia presa cura della nostra sicurezza", ha concluso Fernando.